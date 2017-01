Em 2016, Ceará registra 96 casos confirmados de zika congênita

22:38 · 17.01.2017

Desde quando começou a ser registrado, em outubro de 2015, o Ceará teve 152 confirmados de Zika congênita ( Foto: Fabiane de Paula )

Em 2016, foram notificados 409 casos de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus zika no Ceará. Destes, 96 foram confirmados, 202 descartados e 111 permanecem em investigação. O balanço foi publicado nesta terça (17) pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa). Já neste ano, dois casos foram notificados e estão sendo investigados.

Se comparado ao último trimestre de 2015, que em apenas três meses teve 232 casos notificados, com 56 confirmações, a redução no ano de 2016 foi bem significativa, indo de aproximadamente de 18 casos por mês, para uma média de apenas 8 casos por mês no ano passado.

Em relação ao número de óbitos relacionados a doença, foram notificados 50 casos e, destes, 25 foram confirmados. 21 ainda seguem em investigação.

Entre os problemas de saúde que a zika congênita pode causar, estão transtornos no sistema auditivo, lesões oculares, artrogripose (condição que provoca contrações nas articulações) e dilatação nos ventrículos cerebrais, o que promove um acúmulo de líquidos na região e impede o desenvolvimento correto do órgão.

Desde quando começou a ser registrado, em outubro de 2015, o Estado teve 152 confirmados de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus zika. As cidades mais afetadas pela doença foram Fortaleza, com 46 casos, seguida de Caucaia com 9, Juazeiro do Norte com 8 e Crato com 7 casos confirmados de Zika congênita.