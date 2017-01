Em 2016, 20 pessoas foram presas por furto de energia elétrica no Ceará

09:22 · 18.01.2017

Uma pessoa foi presa por furto de energia no bairro Colônia Antônio Justa, em Maracanaú, na última terça-feira (17). A prisão em flagrante ocorreu durante operação da Enel Distribuição Ceará em parceria com Polícia Civil do Ceará. Ao fiscalizar residências e comércios no bairro, a distribuidora identificou irregularidades na medição de energia de um depósito de reciclagem.

Segundo a Enel Distribuição Ceará, 20 prisões pelo mesmo motivo foram realizadas em 2016, em todo o Estado, em operações especiais realizadas com as Polícias Militar e Civil. Os bairros com maior incidência de casos, em Fortaleza, foram Barra do Ceará, Alvaro Weyne, Carlito Pamplona, Monte Castelo e Parque Iracema.

A distribuidora afirma que, além de ser crime com pena de até oito anos de reclusão, o furto de energia afeta a qualidade do serviço prestado e põe em risco a população, visto que as ligações irregulares podem gerar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando a queima de eletrodomésticos.

Para denunciar casos de furto de energia, o cliente pode ligar para a Central de Relacionamento da Enel Ceará, através do número 0800 285 0196. A ligação é gratuita e funciona 24 horas.