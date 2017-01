Duplicação de novo trecho da CE-040 facilitará acesso ao Litoral Leste

21:45 · 10.01.2017

Trecho entre Beberibe e Paripueiras recebe a intervenção em 32km de rodovia ( Foto: Divulgação )

Mais um trecho da rodovia CE-040, principal via de acesso às praias do Litoral Leste do Estado, está sendo duplicado. Desta vez, 32 quilômetros, entre o município de Beberibe e a localidade de Paripueira, recebem serviços de terraplenagem, pavimentação, revestimento asfáltico, obras d'artes correntes e especiais, drenagem, sinalizações vertical e horizontal, além de proteção ambiental.

A duplicação deixará a rodovia com duas pistas de rolamento de sete metros de largura cada, totalizando 14 metros de largura, além de acostamento e canteiro central. Quando concluídos, os trabalhos facilitarão o acesso às praias, como a de Canto Verde, Parajuru e Canoa Quebrada, que hoje credenciam o Ceará como um dos mais importantes destinos turísticos do país.

A obra envolve recursos de R$ 48 milhões, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Tesouro Estadual.