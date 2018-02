Duas denúncias de tortura dentre 200 tiveram inquérito no CE, aponta relatório

21:25 · 22.02.2018 / atualizado às 21:33

Centros socioeducativos cearenses contabilizaram 20 rebeliões e 37 fugas em 2017, segundo relatório ( Foto: Naval Sarmento )

O relatório anual "O Estado dos Direitos Humanos no Mundo", elaborado pelo movimento Anistia Internacional e publicado nesta quinta-feira (22), aponta possibilidade de resolução quase nula no que diz respeito às denúncias de tortura presentes no sistema socioeducativo do Ceará.

De acordo com o estudo, realizado em mais de 190 países, entre 2016 e setembro de 2017, foram formalizadas 200 denúncias de tortura contra adolescentes nas unidades socioeducativas cearenses. Desse universo, apenas duas resultaram na abertura de inquérito formal para apurar mais investigações pelo Estado. O relatório pontua ainda a visita formal do Conselho Nacional de Direitos Humanos ao Ceará em setembro em decorrência da situação estadual.

O estudo ainda aponta que no ano passado ocorreram 20 rebeliões nos centros cearenses, além de 37 fugas. Em novembro de 2017, houve ainda uma chacina no Centro de Semiliberdade Mártir Francisca, no bairro Sapiranga, na qual 20 homens encapuzados entraram no local e assassinaram quatro internos.

Segundo a coordenadora de pesquisa da Anistia Internacional, Renata Neber, "são condições no mínimo preocupantes mas, na verdade, muito graves. É um sistema superlotado, são condições desumanas e degradantes, existem muitos casos de tortura denunciados e que não são novos", assinala.

De acordo com Renata Neber, a quantidade de casos no período averiguado pela Anistia Internacional mostra que não foram efetivadas ações na área. "Um dos fatores que preocupam é que essas denúncias foram apresentadas e, apesar de toda a visibilidade e repercussão nacional e internacional, o Estado do Ceará nada fez", afirma.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socieducativo (SEAS) e enviou questões relativas ao relatório, mas ainda não obteve resposta.

Outros pontos

Além do destaque cearense no relatório sobre violação de direitos humanos sobre o sistema socioeducativo, a análise ainda realçou o número elevado de "homicídios múltiplos", considerado como um evento único que vitima mais de três pessoas. No Ceará, em 2017, foram contabilizadas cinco chacinas, incluindo a do Centro de Semiliberdade Mártir Francisca. No total, 23 pessoas foram mortas em homicídios múltiplos.

O Diário do Nordeste questionou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) enviou questões sobre os dados do relatório relativos à quantidade de chacinas no Estado, mas ainda não obteve resposta.

O estudo também destacou a quantidade de homicídios executados por policiais em serviço no Estado no ano passado. Conforme o relatório, foram 148 mortes relacionadas ao trabalho ostensivo até novembro de 2017. Apesar de alto, o número é bem menor em comparação aos Estados do Rio de Janeiro (1035) e São Paulo (494).