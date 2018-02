Domingo tem chuvas mais distribuídas pelo Ceará; Barroquinha registra 113 mm

09:25 · 25.02.2018 / atualizado às 11:00

Tempo fechado em Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza ( Artur Silva / VC Repórter ) Mapa da chuva neste domingo (25) ( Reprodução / Funceme )

Até o início da manhã deste domingo (25), 72 municípios cearenses apresentaram precipitações nas últimas 24 horas. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as chuvas estiveram distribuídas em diferentes regiões do Estado.

Na região Norte, Barroquinha é destaque, registrando 113 mm; Camocim, 100 mm; e Granja, com índice que alcançou a marca de 96 mm.

Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, teve chuva de 67 mm. Já no Sertão Central, Ibaretama registrou 60 mm.

Choveu também no Sul do Estado; cidades como Aiuaba, Cairus e Icó registram precipitações.

Confira a lista das maiores chuvas deste domingo (25):

- Barroquinha, 113 mm

- Camocim, 100 mm

- Granja, 96 mm

- Itaitinga, 67 mm

- Ibaretama, 60 mm

- São Gonçalo do Amarante, 46 mm

- Horizonte, 44 mm

- Jaguaribe, 44 mm

*Os números são parciais e devem sofrer alterações ao longo do dia.

Confira imagens da chuva pelo Ceará: