Dnocs realiza primeiro leilão online e presencial do ano

09:56 · 21.01.2017 / atualizado às 10:13

O leilão público On Line e Presencial de Bens Móveis Inservíveis ocorrerá no Pátio do Leiloeiro Montegro Leilões, Rua Ademar Paula, N° 1000, no Castelão ( Divulgação )

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) leiloa, neste sábado (21), também através da internet, diversos itens, que vão de mobiliários em geral a veículos, além de maquinário pesado.

Estão inclusos máquinas e equipamentos de escritório e de informática, equipamentos médico-odontológico, veículos automotores, equipamentos e implementos agrícolas, lotes de máquinas e equipamentos de oficina, máquina de lavar veículos, equipamentos de terraplanagem e de bombeamento, cataventos, embarcações, aparelhos dessalinizadores, tanque rede para iscicultura, material de topografia, sucata ferrosa dentre outros materiais.

O Leilão público online e Presencial de Bens Móveis Inservíveis ocorre no Pátio do Leiloeiro Montegro Leilões, Rua Ademar Paula, N° 1000, na Esplanada do Castelão. Os lances iniciais começam com R$800 para carros e R$ 300 para motos.