Diário do Nordeste tem o jornalista mais premiado da Região pelo terceiro ano seguido

22:53 · 04.01.2017 / atualizado às 23:08

Equipe de repórteres do trabalho especial Excluídos, vencedor de vários prêmios em 2014: Fernando Maia, Maristela Crispim, Melquíades Júnior e Iracema Sales ( Eduardo Queiroz )

Pelo terceiro ano seguido, o Diário do Nordeste tem o jornalista mais premiado na Região Nordeste, no ranking do informativo Jornalistas&Cia, em parceria com o site Mais Premiados, do Portal dos Jornalistas. O repórter Melquíades Júnior, ao conquistar quatro prêmios nacionais em 2016, não só se tornou o mais agraciado da região como também o sexto em todo o País. Desde 2011, ano de criação do ranking, nenhum profissional do Nordeste tinha conseguido figurar entre os dez primeiros colocados em todo o Brasil.

O levantamento analisa os resultados de 150 prêmios de jornalismo, ativos ou inativos, no Brasil ou no mundo, para apontar quais são os profissionais de imprensa brasileiros mais premiados no ano e na história.

“Este é o sexto ano da pesquisa que, além de destacar os profissionais e veículos que têm seus trabalhos reconhecidos, sempre aponta trabalhos positivos fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília”, destaca o coordenador do levantamento, Fernando Soares Clemente. "No caso do Diário do Nordeste, é interessante perceber que as conquistas de importantes prêmios nacionais e regionais, motivadas pela contínua produção de reportagens especiais, têm repercutido bastante no levantamento”.

Melquíades somou 90 pontos. Com Orgânicos na mesa, venceu os prêmios BNB – Regional I (15 pontos) e CNH – Agronegócio (25); já a série (Des)Caminhos da escola foi responsável pela conquista do CNI de Educação (25); e, com Parto dos Anjos, ele faturou o Petrobras de Responsabilidade Socioambiental (25). A boa performance em 2016 garantiu também sua participação no ranking histórico, que será divulgado em breve pelo site Os Mais Premiados, juntamente com outros profissionais do Diário do Nordeste e de toda a imprensa do País.

Equipes

Orgânicos na Mesa teve projeto gráfico e design editorial de Felipe Goes; fotos de Eduardo Queiroz e Bruno Gomes e edição de Germana Cabral; (Des) Caminhos da escola, projeto gráfico e design editorial de Linloln Souza e fotos de Cid Barbosa. A edição foi de Germana Cabral; Parto dos Anjos, projeto gráfico e design editorial de Felipe Goes, fotos de Alex Costa e Lucas de Menezes; imagens, Glênio Mesquita. A edição foi das jornalistas Germana Cabral e Maristela Crispim.

Tricampeonato

Em 2014, os jornalistas Maristela Crispim e Fernando Maia lideraram o ranking nordestino com os trabalhos Excluídos, que ganhou o Prêmio internacional SIP, da Sociedade Interamericana de Imprensa, na categoria Direitos Humanos. Além da dupla, a série de reportagens contou com a participação dos repórteres Iracema Sales e Melquíades Júnior, fotos de Cid Barbosa, Alex Costa e Eduardo Queiroz. A Série Deserto Avança/Deserto Contido, que faturou o Embratel Socioambiental, foi assinada por Maristela Crispim, Fernando Maia e Emerson Rodrigues. As fotos foram de Kid Júnior, Fabiane de Paula e Cid Barbosa; Retrato Sertanejo, que ganhou o prêmio Embrapa 40 anos, foi uma série de três cadernos, realizada juntamente com as repórteres Iracema Sales e Samira de Castro. O projeto gráfico e design editorial dos três trabalhos foi de Felipe Goes, e a edição de Maristela Crispim.

Em 2015, foi a vez de Felipe Goes pontificar em primeiro lugar, ao vencer o Esso de Criação Gráfica, com o trabalho “O Quinze”, série especial de três cadernos que contou com reportagens de Beatriz Jucá e Maristela Crispim, responsável também pela edição do material. Felipe Goes criou o projeto gráfico e o design editorial de todo o trabalho. As fotografias foram de Eduardo Queiroz e Fabiane de Paula.

Ranking 2016: demais posições

Na segunda posição do ranking nordestino em 2016, com 75 pontos, aparece Hebert Araújo, da TV Cabo Branco e CBN João Pessoa. Ele repete, assim o bom resultado de 2014, quando ficou atrás apenas dos líderes Maristela Crispim e Fernando Maia. Também quatro prêmios garantiram sua alta pontuação, com destaque para o Abecip, em que ele faturou os troféus nas categorias Rádio (25 pontos), pela CBN, e TV (12,5), em equipe pela Cabo Branco. Além desses, ganhou os prêmios BNB Nacional (12,5) e Anamatra (25), ambos na categoria Rádio.

Fechando o pódio, aparece Alice de Souza, do Diário de Pernambuco, com 50 pontos. Ela inclusive teve sua pontuação revista após a divulgação dos +Premiados Jornalistas do Ano, uma vez que parte de seus pontos foi cadastrada para Alice Cristiny Ferreira de Souza e outra parte apenas para Alice de Souza (ver em Mais Premiados). Sua pontuação final é referente às conquistas do Abecip de Internet (25), do CNT de Mídia Impressa (12,5) e do Cristina Tavares de Coberturas Especiais (12,5).

Completam os Top 10, empatados na quarta posição, com 45 pontos, Rodrigo Serra Brum Machado (Tribuna do Norte), Thais de Brito (O Povo) e Thiago Correia (Rádio e TV Pajuçara), em sétimo lugar (40), aparece Rafael Luis Azevedo, que curiosamente conquistou três prêmios em 2016 por três veículos diferentes: Agência Pública, Verminosos por Futebol e Tribuna do Ceará; empatados em oitavo, com 37,5 pontos, estão Alessandro Torres (TV Verdes Mares) e Marcelo Henrique Andrade (CBN João Pessoa); e fechando na décima posição, com 27,5, estão Anderson Souza e Debora Pereira, da CBN Recife, e Felipe Lima de Oliveira (Tribuna do Ceará).