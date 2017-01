Detran inicia emissão de novo modelo da CNH com mapa e nome Ceará

09:08 · 02.01.2017 / atualizado às 09:11

O novo desenho da CNH foi impresso com 22 novos itens de segurança ( Divulgação )

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran/CE) inicia nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, a emissão do novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, para o cidadão que finalizar o processo de obtenção da sua primeira carteira de motorista ou realizar exame médico para renovação do documento ou mesmo solicitar a segunda via. O novo desenho da CNH foi impresso com 22 novos itens de segurança. Outra diferença é que o documento traz o mapa e o nome do Estado onde foi emitido.

O antigo modelo continua valendo. Por isso, os portadores da CNH com modelo antigo, emitido para quem já concluiu o processo da obtenção da primeira carteira, renovação ou segunda via, podem permanecer com o documento até a data da sua validade, sem nenhum problema.

O Detran continua com o procedimento de encaminhar, via Correios, o documento de habilitação para a residência dos usuários. Por isso, a partir de segunda-feira, a CNH com o novo modelo deverá chegar a residência de quem concluirá o processo da primeira carteira, renovação ou segunda em até 10 dias.

Entre os 22 itens de segurança, destacam-se seis: microletras positivas e distorcidas duplex, numeração fotográfica fluorescente; imagem secreta com a sigla CNH, fundo numismático duplex com Brasão da República incorporado e efeito íris; sigla dos estados, em tinta prata fluorescente; e papel de segurança especial com a marca d´água do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).