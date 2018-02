Desvio na Via Expressa será fechado para obras do VLT

15:57 · 25.02.2018

Agentes da AMC darão suporte na área, auxiliando os motoristas no trecho ( Foto: Arquivo )

A partir desta segunda-feira (26), o desvio da Via Expressa que dá acesso à Rua Vicente Leite será fechado. A intervenção no Bairro Dionísio Torres será feita em razão das obras de instalação do VLT, e devem ser finalizadas até o fim de 2018.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) darão suporte para o tráfego da área, auxiliando os motoristas que devem fazer o desvio. Para quem dirige em direção às Avenidas Virgílio Távora e Pontes Vieira, a recomendação é que entram à direita na alça do viaduto da Via Expressa sobre a Rua Professor Aderbal Nunes Ferreira. Para quem quer entrar na Vicente Leite, o acesso será possível pelo cruzamento com a Pontes Vieira.