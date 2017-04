Descarte irregular de lixo é flagrado em rua no Amadeu Furtado

13:57 · 08.04.2017 / atualizado às 16:38

Imagem feita na Avenida Osório de Paixa, em trecho no qual são deixados galhos de árvore e pedaços de móveis no canteiro central ( Foto: Vc Repórter ) Uma das faixas da Rua Rotary está tomada pelo lixo, que era descartado irregularmente por um homem no momento em que a reportagem estava no local ( Foto: Nah Jereissati )

Após dias do anúncio de um novo programa de gestão de resíduos sólidos em Fortaleza, pontos da Capital cearense são tomados pelo lixo. A equipe de reportagem flagrou, na manhã deste sábado (8), descarte incorreto de lixo no bairro Amadeu Furtado, na Rua Rotary, onde o entulho toma uma faixa inteira da rua entre a Dom Lino e a Rua General Piragibe.

Os galhos, folhas e sacos plásticos se estendem da esquina com a Rua General Pirabige até a metade do quarteirão da Rua Rotary. Outra situação de lixo também foi encontrada e filmada por um leitor no canteiro central da Avenida Osório de Paiva, localizada no bairro Siqueira.

De acordo com o leitor, o depósito irregular é feito por pessoas de outros locais, que chegam até a descartar, além dos galhos de árvores, pedaços de móveis e sacos plásticos, animais mortos na Avenida.

Ecopolos

O novo modelo integrado de gestão de resíduos sólidos da Prefeitura de Fortaleza, o Ecopolos, deve ser iniciado em maio deste ano, com o projeto-piloto na Avenida Leste-Oeste, na Regional I. Até o mês de junho, o primeiro Ecopolo deve estar em pleno funcionamento.

O programa, além de contar com novos Ecopontos, também terá um sistema de implantação de infraestrutura cicloviária; requalificação dos atuais locais de descarte indevido do lixo; implantação e requalificação de faixas de pedestre, de sinalização e de gradis no canteiro central, além de lixeiras subterrâneas, com ecocontêineres. Serão investidos na iniciativa R$ 1,2 milhão.