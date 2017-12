Depósito irregular de lixo polui Parque Urbano Rachel de Queiroz

18:10 · 12.12.2017

Uma única volta ao redor do Parque Urbano Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, já contraria a imagem do espaço que rendeu à Prefeitura de Fortaleza uma menção honrosa no evento realizado pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos (ONU-Habitat), em janeiro deste ano.

A maior parte do entorno da área de conservação ambiental no bairro denuncia, ironicamente, um estado de degradação. Detritos, restos de materiais de construção, incontáveis sacolas plásticas, sapatos e até móveis estofados em pedaços se acumulam e destoam do verde que compõe a paisagem original do parque.

"A última vez que recolheram o lixo faz mais ou menos um mês", diz Amaury Albuquerque, que trabalha como borracheiro no estabelecimento de seu irmão, localizado no fim da Rua Edgar Falcão. Esta é uma das vias que margeiam o parque urbano, onde os detritos formam uma trilha que quase alcança a entrada da borracharia. "Esse lixo vem de longe, de outros bairros, e vem parar aqui. Começou a ficar ruim há mais de um ano", explica. Segundo Amaury, a piora no acúmulo de dejetos piorou após a retirada de uma cerca que dividia a área verde e a rua.

Mutirão

Segundo a Secretaria Regional III da Prefeitura de Fortaleza, à qual pertence o bairro Presidente Kennedy, a área do parque passará por um mutirão de limpeza nos dias 22 e 23 deste mês. A Secretaria disponibiliza um contato para denúncias de descarte irregular de lixo no bairro, que poderão ser feitas através do telefone 3433-2519.

Novo trecho

O primeiro trecho urbanizado do parque foi entregue em 2015 pela Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

De acordo com a Seuma, "o Parque Rachel de Queiroz está inserido no componente sistemas naturais do Fortaleza Cidade Sustentável (FCS), que está aguardando a aprovação do Senado para assinatura do contrato de empréstimo com o Banco Mundial. Em antecipação a este cronograma, a Prefeitura vai disponibilizar, por meio de um acordo judicial, a verba para a implantação do trecho 06, localizado atrás do Colégio Santa Isabel e da Avenida Percival Barroso, no bairro Presidente Kennedy". A implantação deverá acontecer até o mês de fevereiro de 2018.

Neste trecho, está prevista a construção das seguintes estruturas: calçada de todo o entorno, campo de futebol, passeio, mobiliário urbano e iluminação pública.