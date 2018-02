Deitado sobre motos, André Costa participa de performance do BPRaio

16:09 · 26.02.2018 / atualizado às 16:47

O grupamento contará com a atuação de 37 policiais do BPRaio, divididos em seis equipes e comandados por um oficial da Polícia Militar ( FOTO: Reprodução/Facebook )

O titular da Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS), delegado André Costa, se aventurou ao deitar sobre motos e ver um policial do Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) saltar sobre ele durante uma performance realizada neste sábado (24), em Beberibe, município do litoral cearense.

O fato aconteceu na solenidade de início das atividades do BPRaio e da implantação do sistema de videomonitoramento de Beberibe. As imagens foram compartilhadas pelo chefe da SSPDS em seu perfil no Facebook.

“Não se trata de coragem, é questão de CONFIANÇA!”, escreveu André na rede social após, segundo ele, se parabenizado pela coragem.