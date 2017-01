Decisão sobre Uber não cabe ao município e deve ser federal, diz Roberto Cláudio

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, volta a garantir que não existe a menor possibilidade de regulamentar o Uber na Capital. O gestor, durante visita ao Sistema Verdes Mares, na manhã desta quinta-feira (26), reafirmou que "cumprirá a lei" e caberá não ao município, mas sim, ao Conselho Nacional de Trânsito (Conatran) decidir sobre o assunto em esfera federal.

"Vamos reforçar a fiscalização, até porque o serviço não é apenas um aplicativo, e sim uma empresa que não paga nenhum imposto e, portanto, está irregular", argumentou.

Segundo ele, a melhor saída para a cidade é investir nosEle prometeue apresentar programa de modernização do sistema. Segundo ele, a Prefeitura estuda a viabilização da inclusão de taxis elétricos e da padronização do uso do GPS na frota. "Até maio, estaremos lançando edital", salienta.