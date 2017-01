Curto-circuito provoca incêndio em agência bancária no Centro de Fortaleza

12:22 · 24.01.2017 / atualizado às 14:29

Um curto-circuito no sistema de ar-condicionado no 3º andar da agência do banco Bradesco localizada na rua Senador Alencar, no Centro, provocou um incêndio de médias proporções na manhã desta terça-feira (24).

As chamas foram percebidas por funcionários por volta das 10h. Eles tiveram de deixar o prédio da agência. Foram enviadas cinco viaturas dos Bombeiros para conter o fogo no local. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas devem ser apagadas até o início desta tarde, pois há o receio que o fogo atinja uma loja de tecidos que fica na vizinhança do banco.