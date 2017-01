Curso preparatório para o Enem da UFC oferta 200 vagas

22:45 · 25.01.2017

As inscrições já estão abertas e se encerram com o preenchimento das 200 vagas ( Foto: Divulgação )

O Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará oferece 200 vagas no seu Curso Pré-Vestibular para duas novas turmas de extensivo preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. As inscrições já estão abertas e se encerram com o preenchimento das vagas. As aulas começam em 6 de março e acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h30min às 22h, e aos sábados, das 8h às 11h30min.

As matrículas podem ser feitas no bloco 902 do Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, das 14h às 19h. Os interessados devem levar cópia do documento de identidade, uma resma de papel A4 e cópia do histórico escolar ou do certificado de conclusão do ensino médio. Para os que ainda não o concluíram, é possível apresentar declaração do colégio indicando que o aluno está matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio.

Informações sobre o valor da matrícula podem ser solicitadas pelo e-mail cpvufc2014@gmail.com ou pelo telefone (85) 3366 9780.