Curso de ciências exatas para Ensino Médio abre inscrições na UFC

A universidade Federal do Ceará (UFC), por meio do Programa de Educação Tutorial (PET) do Centro de Tecnologia (CT), abre inscrições para o curso de aprofundamento em ciências exatas. São 180 vagas para alunos do Ensino Médio oriundos das escolas públicas.

O Pró-ExaCTa é promovido pelos estudantes das engenharias da UFC. São aulas de Química, Física, Matemática e Redação que ocorrem aos sábados entre 8 e 12h.

Podem concorrer alunos que estejam no 1°, 2° ou 3° ano do Ensino Médio. Todo o curso é gratuito, inclusive material.

As inscrições vão até o próximo dia 25 de fevereiro e podem ser feitas com o preenchimento de um formulário na página do curso do Facebook, através do link.

A Seleção ocorrerá dia 03 de março e as aulas têm início no dia 17. Todas as atividades ocorrem no Campus do Pici.