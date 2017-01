Cuca Mondubim recebe oficina de expressão corporal

19:10 · 08.01.2017 / atualizado às 19:11

Ministrada pela atriz e bailarina Alda Pessoa, a atividade traz exercícios e jogos provenientes da dança e do teatro ( Foto: Erika Fonseca )

Com o objetivo de propor uma experiência corporal expressiva e criativa, a oficina "Todo corpo é político e pode/quer dizer” chega, nesta segunda-feira (9), à sala de multiuso 1 da Rede Cuca Mondubim. Ministrada pela atriz e bailarina Alda Pessoa, a atividade acontece das 14h às 17h e traz exercícios e jogos provenientes da dança e do teatro, transformando em material estético questões e poéticas latentes nos corpos.

No primeiro momento, será realizado um aquecimento e despertar dos corpos. Em seguida, jogos, que estabelecem a relação entre os corpos e o espaço/tempo, possibilitarão o estado de presença e a integração entre as pessoas, prosseguindo com uma roda de conversa para que haja entendimento e maturação das ideias afloradas. Por fim, os participantes terão uma experiência de criação estética, proporcionando a vivência artística.

Além de intérprete, Alda é preparadora corporal, coreógrafa e arte-educadora. A cearense atualmente integra o grupo Carranca (Coletivo e a Cia Teatral Casa dos Azulejos, no qual desenvolve sua pesquisa artística.

Vagas

A Rede Cuca iniciou o ano de 2017 ofertando 4.582 vagas para cursos de formação e práticas esportivas. Dentre eles, Fotografia e Vídeo, Informática para inciantes, Introdução aos instrumentos de cordas, Libras, Produção Musical, Canto, Natação, Treinamento Funcional, Karatê, Futsal, entre outros.

Para fazer a inscrição, é necessário ter entre 15 e 29 anos e apresentar cópias e originais de documento com foto e comprovante de residência na sala de matrícula do Cuca desejado. Os jovens menores de 18 anos, além dos documentos citados, devem apresentar um termo de responsabilidade assinado pelos pais ou responsável (disponível na sala de matrícula) e a identidade dos mesmos.

Serviço

Oficina "Todo Corpo é político e pode/quer dizer"

Data: Segunda-feira (09/01)

Local: Cuca Mondubim - Sala Multiuso 1 (Rua Santa Marlúcia, s/n - Mondubim)

Horário: 14h às 17h