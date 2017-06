Cruzamento da Av. Abolição com Av. Desembargador Moreira passa por mudanças

11:54 · 07.06.2017 / atualizado às 08:44 · 08.06.2017

Multa para quem derespeitar nova sinalização pode chegar a R$ 880,41. ( Foto: Thiago Gadelha )

Os condutores que seguem pela faixa direita da Av. Abolição, no sentido Centro/Mucuripe, não poderão mais desviar para a esquerda e prosseguir pela avenida. A opção agora é seguir em frente pela rua Antônio Justa, em direção ao Mucuripe, ou virar à direita na Av. Desembargador Moreira. A alteração foi implantada na madrugada de hoje (7) pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Outra alteração é em relação ao tráfego dos ônibus, que não terão mais faixa exclusiva na Abolição entre a rua Oswaldo Cruz e a Desembargador Moreira. Os coletivos que precisam seguir pela Abolição devem circular na faixa central ou da esquerda. Os itinerários, porém, não sofrem modificação.

Segundo o chefe de operações da AMC, Disraeli Brasil, a implantação das marcas de canalização, popularmente conhecidas como "zebrado", visa a diminuição das ocorrências e o aumento da segurança viária na região. "O objetivo da sinalização é evitar que as pessoas façam a mudança de faixa no cruzamento, o que gerava um ponto de conflito entre os veículos", explica o agente. De acordo com a AMC, neste ano, 19 acidentes de trânsito já foram registrados no cruzamento.

Sem multas

A AMC informou que, por conta do período de adaptação dos motoristas, não aplicará, por enquanto, multa para quem invadir o espaço das marcas de canalização. A Autarquia informou também que agentes de trânsito orientarão o tráfego no local para evitar eventuais transtornos. Não há nenhum prazo para o início das penalizações.

Caso a AMC comece a multar motoristas no local, a infração, prevista pelo Código Brasileiro de Trânsito, é gravíssima e multiplicada por três, atingindo o valor de R$ 880,41.