Crianças autistas visitam sede do Corpo de Bombeiros

14:22 · 07.07.2018 / atualizado às 14:24

Crianças participaram de manhã de atividades com a corporação ( Foto: Divulgação/Fortaleza Azul )

Cerca de 100 crianças autistas tiveram a oportunidade de participar de uma série de atividades em visita a sede do Corpo de Bombeiros do Ceará. Foram realizadas atividades como passeio em viaturas, interação com os cães da corporações, entre outras com o objetivo de aproximar as crianças e o dia-a-dia dos militares bombeiros.

A ação foi uma iniciativa da Associação Fortaleza Azul em parceria com o Corpo de Bombeiros do Ceará, que já costumam abrir as portas para que a população tenha mais contato com a corporação.

Para Fernanda Cavalieri, presidente da Associação Fortaleza Azul, entidade de apoio aos pais e familiares de crianças e adolescentes com autismo, a visita ao espaço do Corpo de Bombeiros proporcionou o contato com atividades que essas crianças e adolescentes não estão acostumadas a realizar, além do convívio com outras pessoas, o que é importante para o desenvolvimento.

"Para eles foi uma superação e é o tipo de atividade que toda criança gosta. Foi a primeira vez que fizemos essa visita, mas foi algo que ficou com gosto de quero mais", destaca Fernanda. A Associação Fortaleza Azul surgiu em 2015 com o objetivo de ajudar a proporcionar qualidade de vida aos que têm autismo.

"Um dos grandes desafios na nossa Associação é abrir espaços de inserção dos autistas na sociedade e de conscientização das pessoas a respeito do assunto, minimizando o desconhecimento e o preconceito", explica Fernanda. Atualmente, a FAZ conta com mais de 200 famílias associadas. A Associação disponibiliza o site www.faz.org.br e a página @fortalezaazul no Instagram para mais informações.