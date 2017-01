Credencial para vagas especiais de estacionamento pode ser emitida no Aeroporto de Fortaleza

09:19 · 04.01.2017

Mais uma oportunidade para o credenciamento de idosos e pessoas com deficiência para vagas especiais de estacionamento está sendo ofertada em Fortaleza. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realiza o serviço até o dia 14 de janeiro, no saguão de desembarque do Aeroporto Internacional Pinto Martins, de 8h às 12h e de 13h30 às 17h.

O credenciamento só não poderá ser realizado no domingo (08). Têm direito ao documento pessoas acima de 60 anos ou que tenham alguma deficiência. A autorização é entregue na hora, podendo ser utilizada em qualquer veículo ocupado pelo beneficiado.

Os interessados devem se dirigir ao Aeroporto portando fotocópia da identidade, CPF e comprovante de endereço atualizado da residência em Fortaleza. No caso do deficiente, é necessário acrescentar apenas o laudo médico.

O credenciamento também pode ser feito de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h, na Central de Atendimento da AMC (Rua Monteiro Lobato, nº 53 – Bairro de Fátima) e nas unidades Vapt Vupt de Messejana e do Antônio Bezerra, no mesmo horário.

Serviço

Credenciamento de idosos e deficientes para vagas especiais de estacionamento

Onde: saguão de desembarque do Aeroporto Internacional Pinto Martins

Quando: até 14 de janeiro, exceto domingo (08)

Horário: 8h às 12h e 13h30 às 17h