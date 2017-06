Corrida de Rua Unifor reúne atletas e amantes do esporte

09:33 · 11.06.2017 / atualizado às 10:21 por Redação Diário do Nordeste

Miriam Farias da Silva foi a vencedora da prova dos 10 km ( Foto: Cid Barbosa )

A Universidade de Fortaleza realizou a 25ª edição da Corrida de Rua Unifor na manhã deste domingo (11). A Corrida de Rua, com percursos de 5km e 10km, foi aberta a amadores e profissionais, homens e mulheres, com idade mínima de 18 anos. Foram dadas duas largadas, uma delas especialmente para pessoas com deficiência.

Com 31 minutos e 15 segundos, Marcos Antônio Pereira conquistou o primeiro lugar na categoria masculina 10 km; seguido por Antônio Carlos de Jesus Borges (31min16seg) em segundo lugar; e Adelson Alves Rodrigues (31min44seg) em terceiro.



Nos 10 km feminino, Miriam Farias da Silva completou a prova com 37 minutos e 55 segundos. Na segunda colocação ficou Larisse do Nascimento de Sousa (38min34seg); e em terceiro lugar, Antônia Bernadete Lins da Silva (38min58seg).



Prova dos 5 km

Na categoria masculina 5 km, o vencedor foi Gilmar Oliveira Silva, que completou a prova em 15minutos e 25 segundos. O segundo lugar ficou com Gilson de Souza (15min43seg), enquanto Valdison das Neves Silva (15min59) completou o pódio.

No feminino, Aline Prudêncio de Freitas conquistou o primeiro lugar, com o tempo de 18 minutos e 36 segundos. Em segundo, Maria de Lurdes Ferreira de Souza (18min48seg), seguida de Maria de Fátima Pereira Andrade (19min20seg).

Pelotão de Elite

Como já é de tradição, a Corrida de Rua Unifor contou com a participação do Pelotão de Elite, formado por atletas de alto rendimento e histórico de participação em outras competições.

Premiação

Todos os atletas da Corrida de Rua Unifor que completaram o percurso da prova geral em, no máximo, 1 hora e 30 minutos após a chegada do primeiro colocado foram premiados com a medalha de participação.

Receberam ainda troféus os três primeiros colocados gerais, nos naipes masculino e feminino dos 5km e 10 km; os três primeiros colocados da categoria Universitários, nos naipes masculino e feminino dos 5km e 10 km; os três primeiros colocados da categoria Funcionários da Fundação Edson Queiroz, nos naipes masculino e feminino dos 5km e 10 km.

Além do troféu, houve premiação em dinheiro para os três primeiros colocados gerais de cada percurso:

- Percurso 10km

1º Lugar Geral (Masculino e Feminino) | R$ 2.500,00

2º Lugar Geral (Masculino e Feminino) | R$ 2.000,00

3º Lugar Geral (Masculino e Feminino) | R$ 1.500,00

- Percurso 5km

1º Lugar Geral (Masculino e Feminino) | R$ 1.500,00

2º Lugar Geral (Masculino e Feminino) | R$ 1.000,00

3º Lugar Geral (Masculino e Feminino) | R$ 500,00