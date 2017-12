Continuação das obras do VLT Parangaba-Mucuripe altera trânsito em Fortaleza

10:58 · 15.12.2017 / atualizado às 12:32

Em razão das operações que darão continuidade às obras de implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), no trecho Parangaba-Mucuripe, as avenidas Via Expressa e Raul Barbosa terão seus tráfegos alterados neste fim de semana.

A Via Expressa terá seu trecho em frente à Estação Pontes Vieira, na altura do cruzamento com a Rua Vicente Leite, fechado no sábado (16), das 5h da manhã ao meio dia. A interdição se dará por conta do transporte e içamento de peças para a passarela de acesso à estação.

Mais mudança

Outra operação, a do transporte de içamento das vigas de concreto do canteiro da Parangaba (altura do Shopping Parangaba) até a avenida Raul Barbosa (altura do viaduto), vai acontecer das 13h do sábado (16) às 5h de segunda-feira (18).

No sentido praia-sertão (Norte-Sul), o condutor que vier pela Desembargador Moreira entra à direita na rua Isaac Amaral, segue à direita na rua Visconde do Mauá, acessa a Pontes Vieira, entra à direita na rua Santa Teresinha, depois à direita na alça de acesso à Via Expressa, retornando à Raul Barbosa.

Já no sentido contrário (Sul-Norte), pela Raul Barbosa, deve-se entrar à direita na alça de acesso à Via Expressa, acessas à direita a rua Plínio Câmara, depois à direita na rua Dr. Edmilson Barros de Oliveira, seguir à direita na rua Santa Teresinha, à esquerda na Av. Pontes Vieira, retornando à Des. Moreira.

Veja as mudanças no mapa:

Obras

O VLT Parangaba-Mucuripe têm suas obras divididas em três trechos. As intervenções na Via Expressa e na Av Raul Barbosa fazem parte do terceiro trecho do empreendimento, entre a Estação Borges de Melo e a Estação Iate, no bairro Mucuripe.

Uma nova licitação, realizada em agosto, permitiu a continuação dos trabalhos nessa extensão. Hoje, os trabalhos estão concentrados na construção da Estação São João do Tauape, que está em fase de conclusão, e na construção de duas pontes sobre o Riacho Tauape, área que já teve o aterramento iniciado para a implantação das vias férreas.

A estimativa é concluir o trecho 3 até o final de 2018. O trecho 1, que corresponde a construção da passagem inferior da Av Borges de Melo, deve ficar pronto até fevereiro. A obra já está com 87,29% de execução. Os trabalhos estão focando na montagem de tirantes, escavações e concretagem das lajes de piso, por onde passarão os veículos.

O trecho 2, que liga as estações Parangaba e Borges de Melo, foi concluído e já está em Operação Assistida, com o transporte de passageiros de forma gratuita e VLT rodando em duas vias. O transporte circula das 6h às 12h, de segunda a sexta, e leva, em média, 600 pessoas por dia.

Saiba mais

O ramal Parangaba-Mucuripe terá 13,4 quilômetros, ligando os dois bairros. Do total, serão 12 km em superfície e 1,4 km de trechos elevados. São, ao todo, são dez estações: Parangaba; Montese; Vila União; Borges de Melo; São João do Tauape; Pontes Vieira; Antônio Sales; Papicu; Mucuripe e Iate.

O VLT irá promover a integração com outros modais de transporte. As estação da Parangaba possibilitarão a total integração à Linha Sul do Metrô de Fortaleza e ao terminal rodoviário. A estação Papicu também se integrará ao terminal rodoviário do bairro. A previsão de demanda potencial do modal é de 90 mil passageiros por dia.