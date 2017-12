Conselho Nacional de Justiça nega pedido da OAB para suspender Semana de mutirões judiciais

22:01 · 12.12.2017

Os magistrados do Judiciário cearense julgaram 3.991 ações no primeiro dia da Semana ( Foto: Divulgação )

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) negou, nesta terça-feira (12) um pedido liminar da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) para suspender a Semana de Sentanças e Baixas Processuais do Poder Judiciário cearense, iniciada nesta segunda-feira (11).

A OAB-CE havia alegado que o TJ impôs condições ilegais para tornar a Semana viável, como interromper a prestação de serviços jurídicos, a suspensão dos prazos processuais e do atendimento ao público, violando assim as prerrogativas do profissional advogado.

De acordo com o processo da OAB, ato implicaria em restrição do acesso à justiça e na falta de observância de princípios constitucionais da moralidade pública e eficiência, além de abuso de poder.

A seman garante que os prazos processuais não ficarão suspensos e as audiências já agendadas serão realizadas. O atendimento às partes, no entanto, ocorrerá somente em situações urgentes.

O Presidente da OAB-CE, Marcelo Mota, no entanto, destaca que esse caráter urgente é muito subjetivo. "O que é urgente? O advogado chega no Fórum e fala que precisa imprimir uma página do processo e o funcionário pode olhar e dizer: 'não, isso não é urgente'".

Segundo o Presidente, a Ordem é favorável aos mutirões, para que o Tribunal de Justiça no Ceará seja ainda mais produtivo. O problema da interrupção dos serviços estaria também na data.

É que a Semana ocorre até o dia 20 de dezembro, coincindindo com a data de início do recesso para a OAB. Os advogados só retornam às atividades em 21 de janeiro, o que acarretaria em mais de um mês de paralisação nos trabalhos.

A conselheira Daldice Maria Santana de Almeida entendeu que a Semana não impede o funcionamento da Justiça. “A ininterruptividade da prestação jurisdicional está assegurada, ainda que os trabalhos das unidades judiciárias daquele Estado estejam voltados para a prolação de sentenças e efetivação de baixas processuais e a consequente diminuição da Taxa de Congestionamento”, determinou.

“Outra não poderia ser a conclusão, uma vez que as audiências e as sessões já agendadas foram integralmente mantidas, bem como foi assegurado o atendimento das demandas em caráter de urgência”, relatou a conselheira.

A conselheira destacou compreender que o atendimento em caráter de urgência, conforme previsto, contempla os pedidos formulados por advogados e também diretamente pelas partes, quando se tratar de processos em relação aos quais estejam fluindo prazos processuais.

Evento

O objetivo da da Semana Estadual de Sentenças e Baixas Processuais é fazer mutirão para dar maior rapidez às ações judiciais. Conforme portaria da Presidência do TJCE e da Corregedoria-Geral, a prioridade é para casos enquadrados em metas do Conselho Nacional de Justiça.

Os magistrados do Judiciário cearense julgaram 3.991 ações no primeiro dia da Semana. Somando com as estatísticas da Comarca de Sobral, que realizou o mutirão em novembro, o total de julgamentos chega a 4.847.

A mobilização segue até a próxima terça-feira (23/12) em todas as unidades (varas, juizados e gabinetes de desembargador), exceto em Sobral, que por conta da instalação do processo eletrônico já participou e atuará de forma complementar nos dias 18 e 19 deste mês.