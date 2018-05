Conselho gestor do Cocó é empossado neste domingo (6)

13:05 · 06.05.2018 / atualizado às 13:10

Conselho conta com representantes da sociedade civil, instituições públicas, setor privado e organizações não-governamentais e/ou movimentos socioambientais ( Foto: Saulo Roberto )

Com a proposta de aproximar o debate e as decisões tomadas sobre o Parque Estadual do Cocó da sociedade civil, setor privado e organizações não-governamentais, foi empossado hoje (6) o Conselho Gestor do Parque Estadual do Cocó. Composto por 24 representantes, o grupo deve se reunir já na terça para tratar do regimento do Parque e regimento do próprio Conselho.

Também está na mira do Conselho Gestor intensificar o trabalho de combate aos crimes ambientais e ampliar o trabalho de conscientização realizado no Parque para a convivência harmônica entre animais silvestres, domésticos e seres humanos.

"O Conselho terá um grande trabalho pela frente. Teremos uma reunião já na terça. Vamos debater sobre os regimentos de funcionamento do Parque e do Conselho e também iremos mostrar o projeto vencedor do Concurso Nacional de Ideias para o Parque Estadual do Cocó", destaca o titular da Secretaria do Meio Ambiente e membro do Conselho, Artur Bruno.

Ele detalha que serão discutidos ainda os outros projetos complementares necessários, como a regularização fundiária na região do Cocó. Compõem o Conselho entes de instituições públicas, da sociedade civil, de organizações não-governamentais e do setor privado, representado pela C. Rolim Engenharia. O presidente, Pio Rodrigues, esteve na cerimônia de posse realizada na manhã deste domingo (6).