Confira postos de saúde que vão abrir para vacinar contra H1N1 em Fortaleza, neste sábado (12)

19:30 · 10.05.2018 / atualizado às 19:37

Foto: Reinaldo Jorge

O dia "D" de imunização contra a Influenza, que abrange o tipo H1N1, H3N2 e a H1N1 tipo B, acontece neste sábado (12) em todos os postos de Fortaleza, de 8h às 16h30. Podem se vacinar pessoas que estão no grupo de risco.

Confira a lista dos postos de saúde, separadas por atuação das secretarias executivas regionais da cidade.

SER I

- Airton Monte (Jardim Iracema): Rua Alberto Oliveira, s/n

- Carlos Ribeiro (Jacarecanga): Rua Jacinto Matos, 944

- Casemiro Filho (Barra do Ceará): Av. Francisco Sá, 6449

- Chico Da Silva (Barra do Ceará): Avenida Castelo Branco, 4707

- Fernando Façanha (Jardim Guanabara): Rua Rio Tocantins, s/n

- Floresta (Álvaro Weyne): Rua Ten. José Barreira, 251

- Guiomar Arruda (Pirambu): Rua Gal Costa Matos, 06

- João Medeiros (Vila Velha): Av. I, 982

- Lineu Jucá (Barra do Ceará): Rua Vila Velha, 101

- Maria Aparecida (Vila Velha): Av. K, S/N

- Maria Cirino Souza (Moura Brasil): Rua da Saudade, 364

- Paulo De Melo (Monte Castelo): Rua Bernardo Porto, 497

- 4 Varas (Pirambu): Rua Profeta Isaías, 456

- Rebouças Macambira

(Jardim Guanabara): Rua Creuza Rocha, s/n

- Virgílio Távora (Cristo Redentor): Av. Mons. Hélio Campos, s/n

SER II

- Aida Santos E Silva (Vicente Pinzon): Rua Trajano de Medeiros, 813

- Benedito Arthur De Carvalho (Luciano Cavalcante): Rua Jaime Leonel, 228

- Célio Brasil Girão (Cais do Porto): Rua Henrique Firmeza, 82

- Flávio Marcílio (Mucuripe): Av. Abolição, 416

- Frei Tito (Caça e Pesca): Rua José Cláudio Costa Lima, 100

- Irmã Hercília Aragão (São João do Tauape): Rua Frei Vidal, 1821

- Miriam Porto Mota (Aldeota): Rua Cel. Jucá, 1636

- Odorico De Morais (Castelo Encantado): Rua Esperantina, s/n

- Paulo Marcelo (Centro): Rua 25 de Março, 607

- Pio Xii (Pio XII): Belizário Távora, s/n

- Rigoberto Romero (Cidade 2000): Rua Alameda das Graviolas, 195

- Sandra Maria Faustino (Vicente Pinzon): Rua Josias Paula de Souza, s/n

- Centro de Saúde Meireles (Meireles): Av. Antônio Justa, 3113

SER III

- Anastácio Magalhães (Rodolfo Teófilo): Rua Delmiro de Farias, 1679

- César Cals De Oliveira Filho (Pici): Rua Cel. Matos Dourado, s/n

- Clodoaldo Pinto (Padre Andrade): Rua Bonward Bezerra, 100

- Eliézer Studart (Autran Nunes): Rua Tomáz Cavalcante, 545

- Fernandes Távora (Henrique Jorge): Rua Maceió, 1354

- Francisco Pereira De Almeida (Bela vista): Rua Paraguai, 351

- George Benevides (Quintino Cunha): Rua Tenente Lira, 41

- Hermínia Leitão (Quintino Cunha): Rua Gal. João Couto, 470

- Humberto Bezerra (Antônio Bezerra): Rua Hugo Victor, 51

- Ivana Paes (Pres. Kennedy): Rua Vírgilio Brígido, s/n

- João Xxiii (João XXIII): Rua Júlio Braga, 1331

- Lícinio Nunes De Miranda (Quintino Cunha): Rua 06, s/n

- Luís Recamonde Capelo (Bonsucesso): Rua Maria Quintela, 935

- Mariusa Silva Sousa (Bonsucesso): Rua Araça, 440

- Meton De Alencar (Antônio Bezerra): Rua Perdigão Sampaio, 820

- Santa Liduina (Parque Araxá): Rua Prof. João Bosco, 213

- Sobreira De Amorim (Henrique Jorge): Rua Des. Luís Paulino, 109

- Waldemar Alcântara (Jockey Clube): Rua Silveira Filho, 903

SER IV

- Abel Pinto (Demócrito Rocha): Tv Goias, S/N

- Dom Aloiso Lorscheider (Dendê): Rua Betel, 1895

- Fco. Monteiro (Dendê): Av. Dos Eucaliptos, S/N

- Gothardo Peixoto F. Lima (Damas): Rua Irmã Bazet, 153

- Gutemberg Brown (Vila Pery): Rua Mons Agostinho, 505

- José Valdevino Carvalho (Itaoca): Rua Guara, S/N

- Luis Albuquerque Mendes (Serrinha): Rua Benjamin Franklin, 735

- Luis Costa (Benfica): Rua Mal. Deodoro, 1501

- Ocelo Pinheiro (Montese): Rua Elcias Lopes, 517

- Oliveira Pombo (Pan Americano): Rua Rio Gde Do Sul C/ R. Rex

- Parangaba (Parangaba): Rua Caio Prado, S/N

- Roberto Bruno (Fátima): Av. Borges De Melo, 910

- Turbay Barreira (Vila União): Rua Gonçalo Souto, 420

SER V

- Abner Cavalcante Brasil (Canindezinho): Rua Joana Batista, 471

- Argeu Herbster (Bom Jardim): Rua Cel. João Correia, 728

- Dom Lustosa (Granja Lisboa): Rua Cel. João Correia, s/n

- Edmilson Pinheiro (Granja Lisboa): Av. H, 2191

- Fernando Diogenes (Granja Portugal): Rua Teodoro de Castro, s/n

- Graciliano Muniz (Conjunto Esperança): Rua 106, 345

- Guarany Mont'alverne (Granja Lisboa): Rua Geraldo Barbosa, 3230

- João Pessoa (Jardim Jatobá): Rua Rubi, s/n

- João Elísio Holanda (Aracapé): Rua Juvêncio sales, s/n

- José Galba De Araújo (Genibaú): Av. Sen.Fernandes Távora,3161

- José Paracampos (Mondubim): Rua Alfredo Mamede, 250

- José Walter (José Walter): Av. José de Araujo Lima, 1631

- Jurandir Picanço (Granja Portugal): Rua Duas Nações, 461

- Luciano Torres De Melo (Manoel Sátiro): Rua Delta, 365

- Luiza Távora (Mondubim): Travessa São José, 940

- Maciel De Brito (Conjunto Ceará): Av. A, s/n - 1a. Etapa

- Parque São José (Parque São José): Rua Des. Frota, s/n

- Pedro Celestino (Maraponga): Rua Gastão Justa, 215

- Pontes Neto (Conjunto Ceará): Rua 541 E, 150

- Regina Maria Severino (Canindezinho): Rua Itatiaia, 889

- Ronaldo Albuquerque (Genibaú): AV I, S/N

- Siqueira (Siqueira): Rua Eng. Luís Montenegro, 485

- Viviane Benevides (Manoel Sátiro): Rua João Areas, 1296

- Zélia Correia (Pantanal): Rua Antônio Pereira, 1495

SER VI

- Alarico Leite (Passaré): Av. dos Paroaras 301

- Anísio Teixeira (Paupina): R.Guarany, 355

- César Cals De Oliveira (Aerolândia): R.Capitão Aragão, 555

- Edilmar Norões (Parque Dois Irmãos): Rua H, 251

- Edmar Fujita (Castelão): Av. Alberto Craveiro, 1480

- Evandro Ayres De Moura (Conjunto Palmeiras): Av. Castelo De Castro, S/N

- Galba De Araújo (Lagoa Redonda): Av.Recreio, 1390

- Hélio Góes Ferreira (Conjunto Alvorada): Av.Eng.Leal Limaverde, 453

- Janival De Almeida (Castelão): R. Coelho Garcia 25

- João Hipólito (Dias Macêdo): R.03 Nº 88 Napoleão Viana

- José Barros De Alencar (Pedras): R. José Nogueira, 180

- Luís Franklin (Messejana): Rua Alexandre Vieira, S/N

- Manoel Carlos Gouveia (Jardim das Oliveiras): Av.Des.Faustino Alb.,486

- Maria De Lourdes (Conjunto Tancredo Neves): Rua. Reino Unido, 115

- Maria Grasiela (Ancuri): Rua Edésio Monteiro, 1450

- Marcus Aurélio Rabelo (Santa Filomena): Rua Iracema, 1110

- Mattos Dourado (Edson Queiroz): Av. Floriano Benevides,391

- Melo Jaborandi (São Cristovão): Rua 315, 80

- Messejana (Messejana): Rua Guilherme Alencar S/N

- Monteiro De Moraes (Sapiranga Coité): Av. Evilásio Miranda S/N

- Osmar Viana (Jangurussu): Av. Chiquinha Gonzaga, S/N

- Otoni Cardoso Do Vale (Paupina): Rua José Teixeira Costa, 643

- Pedro Sampaio (Conjunto Palmeiras): Rua Iracema 1516

- Pompeu Vasconcelos (Barroso): Rua 05,S/N, Conj J. Paulo II

- Sítio São João (Jangurussu): Rua Cinco, 71

- Terezinha Parente (Lagoa Redonda): R.Nélson Coelho 209

- Vicentina Campos (Parque II Irmãos): R. B Nº 145 Jd Primavera

- Waldo Pessoa (Barroso): Rua Cap. Hugo Bezerra, 75

Além desses pontos, haverá também atendimento em mini postos de saúde em pontos estratégicos de cada regional. A Secretaria de Saúde do Município divulgará esses demais mini postos em breve.

Vale lembrar que a campanha de vacinação é nacional. Ou seja, todos os municípios do Estado do Ceará participarão do dia "D" de imunicação.