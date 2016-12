Confira o que funciona e o que não funciona nos feriados de Natal e ano novo em Fortaleza

12:12 · 22.12.2016 / atualizado às 12:43

O comércio terá horários especiais de funcionamento durante o período de festas. ( Foto: Arquivo )

O período das festas de fim de ano chegou e vai alterar a rotina do comércio e dos serviços em Fortaleza. Tanto nas vésperas de Natal e réveillon, dias 24 e 31 de dezembro, como nos feriados, dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, lojas, supermercados, shoppings e outros estabelecimentos da Capital terão funcionamento especial.

Veja o que abre e o que fecha:

Lojas

As lojas de rua funcionam normalmente nos dias 24 e 31/12 (sábados), de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas). Nos feriados de 25/12 e 01/01, o comércio fecha.

Shoppings

Shopping Parangaba – nos dias 24 e 31/12 (sábados), lojas, quiosques, lazer e praça de alimentação funcionam das 10h às 18h. Já nos domingos, 25 e 1° de janeiro, lojas e quiosques estarão fechados, ficando lazer e alimentação com ponto facultativo. Os cinemas abrem normalmente em todos os dias.

Iguatemi – nos sábados vésperas de feriados, todos os espaços do shopping abrem das 10h às 18h, com exceção das Lojas Americanas e do Extra, que funcionam até as 19h. Dias 25 e 1º de janeiro, os comércios fecham, ficando aberta apenas a praça de alimentação das 10h30 às 22h. Os cinemas abrem todos os dias, em horário especial: das 12h30 às 22h.

Benfica – o shopping abre normalmente das 10h às 18h nos dias 24 e 31/12. Já no Natal, 25/12, e no Dia de Confraternização Universal, 1º de janeiro, funcionam apenas as áreas de alimentação, lazer e cinemas, das 11h30 às 22h.

Aldeota – nas vésperas dos feriados, 24 e 31/12, lojas e praça de alimentação funcionam das 10h às 18h; o supermercado no interior do shopping abre às 07h e fecha às 18h; o boliche, das 12h às 18h; e o cinema funciona de 13h às 15h. Nos dias 25/12 e 1º/01, o shopping estará fechado.

Grand Shopping Messejana – Nos dias 24 e 31 de dezembro, o funcionamento de lojas, quiosques e praça de alimentação será de 10h às 18h. Aos domingos, dias 25 e 1º, as lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação funciona das 11h às 20h30. Os cinemas fecham nos sábados e abrem nos domingos a partir das 14h.

North Shopping Fortaleza – no dia 24/12, o estabelecimento funciona das 10h às 18h, com exceção do cinema, que estará fechado; do supermercado interno, que abre das 07h às 18h; e das Lojas Americanas, que vão das 11h às 18h. Já no Natal, lojas e quiosques fecham, funcionando apenas praça de alimentação, das 11h às 22h, e cinema.

North Shopping Jóquei – no sábado véspera de Natal, o shopping funciona das 10h às 18h, exceto a academia interna, que abre às 08h e fecha às 14h. Domingo, 25/12, lojas e quiosques fecham, praça de alimentação e área de lazer abrem das 11h às 20h30, e cinemas funcionam de acordo com os horários das sessões.

Via Sul Shopping – as lojas e quiosques do estabelecimento abrem das 10h às 18h, ficando fechado apenas o cinema, no dia 24/12. No feriado, 25, abrem a praça de alimentação e a área de lazer, das 11h às 20h30. O cinema funciona a partir das 14h.

RioMar Fortaleza e Kennedy – RioMar Fortaleza e Kennedy - no sábado, dia 24, os dois shoppings abrirão das 10h às 18h. Já no domingo, dia 25, as lojas estarão fechadas e as operações de alimentação serão facultativas. O cinema e as atrações de entretenimento abrirão normalmente.

Supermercados

De acordo com o Sindicato dos Empregados em Supermercados, os estabelecimentos fecham apenas nos feriados dos dias 25/12 e 1º de janeiro, funcionando normalmente nos outros dias.

Bancos

As agências bancárias abrem apenas até quinta-feira (29), segundo a Federação dos Bancos (Febraban). Aos sábados e domingos, o atendimento não funciona. Contas com vencimento nos dias em que os bancos fecham podem ser pagas no primeiro dia útil após os feriados sem cobrança de multas.

Postos de saúde

Os postos de saúde de Fortaleza fecham nos fins de semana, com exceção da sala de vacinação do posto Paulo Marcelo, no Centro, que abre nos dias 24 (08h às 17h), 25 (08h às 12h) e 31 de dezembro (08h as 17h).

Postos de combustível

Os postos têm funcionamento normal em todos os dias.

Cagece

Durante os feriados, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará atenderá aos clientes em regime de plantão pela Central de Atendimento (0800.275.0195), aplicativo Cagece Mobile (disponível para Android e iOS) ou por meio do chat online no site. Lojas de atendimento estarão fechadas.

Enel Distribuição

A Enel informou que equipes técnicas estarão de plantão em todo o Ceará, nos dias 24 e 25 de dezembro, para atender ocorrências relacionadas ao fornecimento de energia. O atendimento será feito por telefone (0800 285 0196), pelo site, aplicativo móvel ou pelas redes sociais da empresa. As lojas, porém, estarão fechadas.

