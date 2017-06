Confira o que abre o que fecha em Fortaleza no feriado de Corpus Christi

10:06 · 13.06.2017 / atualizado às 10:33

O funcionamento de diversos comércios e serviços da Capital não será alterado durante o feriado. ( Foto: Arquivo )

No meio da semana, em plena quinta-feira (15), a maioria dos fortalezenses terá uma pausa para descansar. Por outro lado, os que trabalham em shoppings e outros serviços da Capital trabalharão normalmente, sem folga no feriado de Corpus Christi.

Confira, então, o que abre e o que fecha no feriado:

Shoppings



North Shopping Fortaleza, Jóquei e Via Sul

Os shoppings da rede Ancar Ivanhoe terão funcionamento normal durante o feriado.



Iguatemi

O funcionamento do Shopping Iguatemi não será alterado pelo feriado de quinta-feira (15), abrindo das 10h às 22h.



RioMar Kennedy e Fortaleza

Os shoppings funcionarão normalmente, com todas as lojas, operações de alimentação, cinema, atrações de entretenimento e quiosques abertos, das 10h às 22h.

As lojas, quiosques, praças de alimentação e todas as demais operações dos shoppings Aldeota, Benfica, Parangaba e Del Paseo também funcionam em horário normal, sem alterações.

Lojas de rua

Todo o comércio no Centro de Fortaleza e nas demais lojas de rua da Capital terá funcionamento facultativo, quinta-feira (15). De acordo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), um acordo com o Sindicato dos Comerciários permite a abertura dos estabelecimentos no feriado.

Supermercados

Os supermercados de Fortaleza abrirão normalmente no feriado, segundo o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza (SECVGAF).



Postos de combustíveis

Os postos de combustíveis de Fortaleza e da Região Metropolitana também não têm funcionamento alterado, conforme o Sindicato dos Proprietários de Postos de Combustíveis do Ceará (Sindipostos), abrindo normalmente.



Bancos

As agências bancárias da Capital fecham durante o dia de Corpus Christi, segundo informa o Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB). Os caixas eletrônicos disponíveis para autoatendimento, porém, podem ser utilizados para saques, depósitos e pagamentos.

Enel e Cagece A Enel Distribuição e a Cagece informam que funcionarão em regime de plantão durante todo o feriado, quando as lojas de atendimento estarão fechadas, para garantir o fornecimento de água e energia em todo o Estado. As solicitações de assistência poderão ser realizadas por meio das centrais telefônicas (Enel - 0800 285 0196; Cagece - 0800 275 0195), dos aplicativos para smartphones e das redes sociais de ambas as empresas.



Postos de saúde

Os postos de saúde em todos os bairros de Fortaleza fecham durante o feriado, reabrindo apenas na sexta-feira (16). A exceção é a sala de vacinação do posto de saúde Paulo Marcelo, no Centro, que abre apenas para imunizações das 8h30 às 16h30.



Hemoce

As unidades do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) terão funcionamento especial durante o feriado. A sede localizada na Av. José Bastos abre das 8h às 13h. Já o posto do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, opera das 13h às 17h30. O ponto fixo que será inaugurado no shopping RioMar Fortaleza na quarta-feira (14) também abre quinta (15), das 14h às 21h, para recebimento de doações.