Confira o que abre e o que fecha no feriado de 12 de outubro em Fortaleza

17:31 · 09.10.2017 / atualizado às 10:37 · 12.10.2017

As lojas dos shoppings abrirão neste feriado ( Foto: Arquivo )

Comemorado nacionalmente em virtude da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, neste feriado do dia 12 de outubro, a maioria dos estabelecimentos funciona normalmente em Fortaleza. A data também contempla o ‘Dia das Crianças’.

O que abre:

Shoppings (lojas, quiosques, alimentação e lazer)

Postos de combustíveis

Lojas do Centro de Fortaleza (facultativo)

Supermercados

O que fecha:

Bancos (sexta-feira o atendimento volta ao normal)

Postos de Saúde

Escolas

Universidades

TRE - Atendimento ao Eleitor

Alguns estabelecimentos também trarão atrações culturais para as crianças, como o shopping RioMar Fortaleza. A ‘Viradinha Cultural’ acontece no feriado, na Praça de Eventos do Piso L3, das 10h às 19h, e traz atrações de atividades lúdicas para a criançada.