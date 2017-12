Confira o que abre e fecha na véspera e no feriado de Natal

20:07 · 19.12.2017 / atualizado às 20:24

O horário de funcionamento das lojas de rua no dia 24 é facultativo e pode ser adotado de acordo com a nova lei que regulamenta o expediente do comércio. No dia 25, os estabelecimentos fecham. ( Foto: Arquivo )

As festas de fim de ano trazem os dois feriados de maior movimentação comercial e turística em Fortaleza. Com o feriado na segunda-feira (25), o domingo (24) acaba se tornando dia útil para os que fazem as compras de última hora.

Alguns estabelecimentos, como bancos e postos de saúde, serão fechados, enquanto os postos de gasolina funcionarão durante todo o fim de semana prolongado. Confira também a programação dos shoppings da capital:

Lojas de rua

Segundo informa o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), o horário de funcionamento das lojas no domingo, véspera do feriado, é facultativo e pode ser adotado pelas lojas de acordo com a nova lei que regulamenta o expediente do comércio. Na segunda-feira (25), no entanto, as lojas estarão fechadas.

Bancos

Neste fim de semana, as agências bancárias funcionam até o sábado (23), fechando interna e externamente tanto no domingo (24) quanto no feriado (25). Os caixas eletrônicos, sites e aplicativos funcionarão normalmente durante todo o fim de semana e feriado, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará.

Postos de Gasolina

Os postos de gasolina abrirão em horário normal de funcionamento durante todo o fim de semana, inclusive no domingo e no feriado (25), segundo informa o Sindipostos Ceará.

Postos de Saúde e Hospitais

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o regime de funcionamento dos hospitais permanece inalterado. Frotinhas, Gonzaguinhas e UPAs funcionam 24 horas no domingo e feriado, com ininterruptos serviços de urgência e emergência.

Os postos de saúde em geral estarão fechados durante os finais de semana e os feriados do Natal e Réveillon. Apenas funcionará a sala de vacina do Posto de Saúde Paulo Marcelo (Centro), nos dias 23, 24 e 25 de dezembro; e do Posto de Saúde Messejana, nos dias 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Supermercados

Na véspera de Natal, os supermercados abrirão normalmente no domingo (24), com funcionamento normal também no sábado (23). Segundo informa a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os estabelecimentos fecharão apenas no feriado da segunda-feira (25).

Shoppings

Iguatemi Fortaleza

Na véspera de Natal (24), as lojas e a praça de alimentação funcionarão das 10h às 18h, o cinema com sessões das 12h30 às 16h30 e o Extra Hipermercado aberto das 7h às 18 horas. No feriado do dia 25, o funcionamento da praça de alimentação é facultativo, das 10h30 às 22h. Os cinemas funcionam das 14h às 20h30, mas as lojas e o hipermercado estarão fechados.

Shopping Aldeota

As lojas e a praça de alimentação funcionarão das 9h às 18h no domingo (24), com os cinemas funcionando das 13h30 às 17h e o Pão de Açúcar, das 7h às 18h. No dia de Natal (25), o shopping estará com todos os serviços fechados.

Shopping Benfica

O shopping abrirá as lojas, quiosques e boxes das 10h às 18h na véspera do feriado, com os cinemas e a praça de alimentação abertos das 11h às 22h. Na segunda (25), as lojas estarão fechadas, e os cinemas e praça de alimentação com funcionamento também das 11h às 22h.

Shopping Parangaba

Com ampliação do seu horário de funcionamento, nos dias 21, 22 e 23 o empreendimento abrirá a partir das 9h e segue até às 23h. Já no dia 24, funcionará das 10 às 18h. No feriado do dia 25, as lojas e quiosques do shopping estarão fechados. A praça de alimentação e lazer do empreendimento terá ponto facultativo, com o cinema funcionando de acordo com os horários de suas sessões.