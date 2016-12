Confira balneabilidade das praias no fim de semana do Natal

15:32 · 23.12.2016

O boletim de balneabilidade da orla marítima da capital emitido nesta sexta-feira, 23, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) aponta que dos 31 pontos monitorados nas praias de Fortaleza, 19 estão próprios para banho neste fim de semana. Nos setores centro e oeste, apenas 50% do pontos estão favoráveis. Já no setor leste, apenas dois pontos foram considerados impróprios. O documento apresenta a qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário.

De acordo com a legislação, para um ponto ser considerado próprio ele não pode ultrapassar mais de uma vez 1.000 coliformes termotolerantes a cada 100 mL de água nas últimas cinco coletas. A Resolução 274 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) é quem traz os parâmetros indicadores de qualidade.

Vários fatores podem influenciar na qualidade das águas, como ligações clandestinas de esgotos, ocorrência de chuvas (que levam sujeira para o mar através das galerias pluviais), condições de maré, presença de animais, disposição inadequada de resíduos sólidos e adensamento urbano próximo.

Confira a lista completa

SETOR LESTE

Posto 1 – Entre o Posto dos Bombeiros 08 e a foz do Rio Cocó

Posto 2 – Entre os postos 7 e 8 dos Bombeiros

Posto 3 – Entre os postos 6 e 7 dos Bombeiros

Posto 4 – Entre os Posto dos Bombeiros 6 até a Praça da Paz Dom Hélder Câmara

Posto 5 – Entre a Praça da Paz Dom Hélder Câmara até Posto dos Bombeiros 4

Posto 6 – Entre os postos 3 e 4 dos Bombeiros

Posto 7 – Entre os postos 2 e 3 dos Bombeiros

Posto 8 – Entre os postos 1 e 2 dos Bombeiros

Posto 9 – Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 1

Posto 10– Entre o Farol até a Rua Ismael Pordeus (impróprio)

Posto 11 – Farol (impróprio)

SETOR CENTRO

Posto 12 – Entre a Praia dos Botes e o Farol (impróprio)

Posto 13 – Entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes (impróprio)

Posto 14 – Entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros (impróprio)

Posto 15 – Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió

Posto 16 – Entre Espigão da Av. Desembargador Moreira até a Volta da Jurema

Posto 17 – Entre a Rua José Vilar e o Espigão da Av. Desembargador Moreira (impróprio)

Posto 18 – Entre Espigão da Rui Barbosa até a Rua José Vilar e o Espigão (impróprio)

Posto 19 – Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa

Posto 20 – Entre o Aquário até o Espigão da Rua João Cordeiro

Posto 21 – Entre o Inace (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário

SETOR OESTE

Posto 22 – Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno (impróprio)

Posto 23 – Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

Posto 24– Entre a rua Jacinto Matos e a Av. Philomeno Gomes

Posto 25 – Entre a Av. Pasteur até a Rua Jacinto Matos

Posto 26 – Entre a Rua Francisco Calaça até a Av. Pasteur (impróprio)

Posto 27 – Entre a Rua Seis Companheiros até a Rua Francisco Calaça

Posto 28 – Entre a Rua Lagoa do Abaeté até a Rua Seis Companheiros (impróprio)

Posto 29 – Entre a Rua das Goiabeiras até a Rua lagoa do Abaeté

Posto 30 – Entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras (impróprio)

Posto 31– Barra do Ceará (impróprio)