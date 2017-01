Concurso do Mais Médicos preenche 100% das vagas no Ceará

10:50 · 28.01.2017

A 1ª chamada do novo concurso do Mais Médicos preencheu todas as 143 vagas no estado do Ceará, com 61 municípios contemplados. Em todo o país, foram 1.378 vagas ocupadas em 636 localidades, 99% do total disponibilizado neste edital, e apenas no Amazonas (1), em Goiás (1), no Pará (1), no Rio de Janeiro (3) e no Rio Grande do Sul (6) sobraram vagas.

A medida faz parte da meta do governo federal de realizar 4 mil substituições de médicos cubanos por brasileiros em três anos, reduzindo de 11,4 mil para 7,4 mil participantes provenientes da ilha caribenha. A expectativa é chegar a 7,8 mil brasileiros no programa, representando mais de 40% do total de profissionais.

De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, mudar o perfil do Mais Médicos é uma das prioridades de sua gestão. “Estamos dando passos importantes para uma mudança de perfil do programa, e a alta adesão dos brasileiros é essencial para isso. Neste edital, já ofertamos a médicos nacionais mais de 900 vagas antes ocupadas por profissionais cubanos. Isso mostra que será possível ir cada vez mais aumentando a presença do brasileiro, que é a nossa prioridade”, declarou.

O número de vagas remanescentes ainda podem aumentar ou diminuir, dependendo do número desistências que eventualmente ocorram antes e durante a 2ª chamada.

Cronograma

Após o preenchimento definitivo, os médicos deverão confirmar o interesse nos cargos, se apresentando aos municípios. Os gestores deverão então validar o médico no sistema do programa até o dia 31 de janeiro, para que estes iniciem as atividades nas unidades básicas a partir do dia 1° de fevereiro.

A homologação dos profissionais, com confirmação de início das atividades, deve ser realizada pelas prefeituras entre 1° e 3 de fevereiro.