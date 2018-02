Concurso do Detran ocorre em 7 cidades cearenses neste domingo (25)

21:54 · 23.02.2018 / atualizado às 22:29

As provas relativas aos concursos de analista e assistente e agente de trânsito e transporte ocorrerão em outras duas datas ( Foto: Nah Jereissati )

O concurso para o cargo de vistoriador do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) ocorre neste domingo (25) em sete cidades do Estado: Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Iguatu, Crateús, Quixadá e Russas. São 13.578 concorrentes para o preenchimento de 50 vagas ofertadas.

Os portões dos locais de prova serão abertos às 8h30 e fechados uma hora depois, no momento em que começa a avaliação. Em Fortaleza, o exame será aplicado no campus do Itaperi e no Centro de Humanidades, ambos da Uece, (responsável pela organização do concurso e elaboração das provas), na sede do IFCE, no Colégio Justiniano de Serpa, no Colégio César Cals e no Colégio Adauto Bezerra.

As provas relativas aos concursos de analista e assistente e agente de trânsito e transporte ocorrerão em outras duas datas em razão do número elevado de inscritos: 171 mil candidatos para os 383 cargos do Detran.

Outras provas

No dia 11 de março, serão realizadas as avaliações dos cargos de nível superior (engenheiro civil, engenheiro mecânico, arquiteto, administrador, contador, assuntos educacionais e especialista em tecnologia da informação); são 8.958 inscritos para 33 vagas. No mesmo dia ainda será feita a prova do único cargo de nível fundamental, o de assistente de trânsito e transportes, o qual possui 58.176 inscritos para 50 vagas.

O dia 8 de abril foi escolhido para a prova do cargo de agente de trânsito e transportes, nível médio, com 91.157 inscritos para preencher 250 vagas.

No edital do concurso, o Detran definiu que os selecionados serão lotados nas cidades sede de unidades regionais do Órgão, por isso a concorrência acontece entre os candidatos que se inscreveram para cada sede das 15 regionais: Fortaleza, Aracati, Baturité, Camocim, Crateús, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixadá, Russas, Sobral, Tauá e Tianguá.