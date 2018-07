Comunidade Católica Shalom comemora 36 anos de fundação com construção de sua primeira Igreja

09:04 · 09.07.2018

A Comunidade Católica Shalom completa 36 anos de fundação nesta segunda-feira (9) e para marcar a data estão programadas Missa de aniversário em seis Centros de Evangelização da instituição em Fortaleza e lançamento da campanha “Eu amo o Shalom”.

“Queremos bendizer a Deus e nos alegrar com a toda a comunidade pelos Seus feitos ao longo desse tempo de graça”, comenta Tobias Cortez, um dos motivadores da campanha.

A Comunidade promove neste mês, por conta do aniversário, uma programação específica chamada de “Julho da Paz”. “Acampamento, evangelização de diversas formas, programa de voluntariado e para terminar as atividades de comemoração teremos o Festival Halleluya no final do mês”, pontua Tobias sobre as atividades planejadas.

A instituição que nasceu em Fortaleza hoje está presente em 30 países, possui 98 missões e 68 obras de difusão. São contabilizados quase 10 mil membros da Comunidade, entre discípulos e consagrados. Em relação aos grupos de oração são mais de 10 mil membros em Fortaleza. O número de vocacionados ultrapassou os 4 mil este ano. Sacerdotes são 23 e 83 os seminaristas nas diversas fases de formação.

Campanha

A campanha “Eu amo o Shalom” chama a atenção para a construção da primeira Igreja da comunidade, dedicada ao Ressuscitado que passou pela Cruz, que está sendo edificada na Diaconia Geral, em Aquiraz, sede do governo geral da instituição. “Estamos convidando todos aqueles que amam o Shalom a nos ajudarem a construir este monumento para a glória de Deus”, convoca Tobias.

O público interessado em contribuir com com a campanha pode acessar uma página na internet para ajudar nesta fase da construção da Igreja. “É muito simples doar, basta acessar o site comshalom.org/doe”. É este o presente que queremos dar a esta comunidade", pontua Tobias.

O projeto da Igreja do Ressuscitado que passou pela Cruz receberá os recursos da Coleta dos 36 anos. A obra conta com 2.216m² de área construída, 26 metros de altura e capacidade para mil pessoas e três capelas em seu interior. A construção está na fase de implantação de vitrais.

Programação

Missa de aniversário do Shalom

Centro de Evangelização Shalom da Paz (Rua Maria Tomásia, 72, Aledeota)

Centro de Evangelização Shalom da Parangaba ( Rua Gomes Brasil, 421, Parangaba)

Centro de Evangelização Shalom de Fátima (Rua Dom Sebastião Leme, 868, Fátima)

Centro de Evangelização Shalom da Parquelândia (Rua Gustavo Sampaio, 1096, Parquelândia)

Centro de Evangelização Shalom da Cidade dos Funcionários (Rua José Fraga Neto,82, Cidade dos Funcionários)

Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Avenida Duque de Caxia, S|N, Centro)