Comunidade católica cria sistema virtual com santos para ajudar fiéis; descubra o seu

09:47 · 04.01.2017 / atualizado às 10:19

A religião também está presente e viva na internet. A Comunidade Católica Shalom disponibilizou, na manhã da última segunda-feira (2), um sistema que indica o "Amigo do Céu", um santo que durante todo o ano de 2017 vai interceder pelo fiel. Ao todo, os fiéis podem ser escolhidos por 97 santos como Nossa Senhora Aparecida, São José, São Francisco de Assis, São João Batista, São Tomé, Madre Teresa de Calcutá, Dom Bosco, entre outros nomes.

"Somos escolhidos por esse santo, para trilharmos um caminho de amizade neste ano que se inicia, no desejo de crescermos na santidade com seu auxílio, buscando conhecer melhor sua vida e pedindo sua proteção, também nos comprometemos a orar e nos sacrificar", diz o comunicado no site do grupo religioso.

No site, o internauta é alertado que o sistema não é um jogo de sorte ou uma brincadeira de escolhas com várias tentativas. A retirada do nome dos "Santos Amigos" deve ser precedida de uma oração de Invocação do Espírito Santo para que o Senhor indique que santo escolheu.O grupo católico ainda informa que as intenções de oração são específicas para as necessidades atuais. Você também pode acrescentar suas próprias intenções de intercessão.

Para que o processo funcione e necessário seguir alguns passos. Primeiro é preciso que o usuário do sistema reze a oração do Espírito Santo. Em seguida, o internauta clica no botão "Iniciar", no site, e inicia o sorteio. Após um breve momento, o fiel deve clicar em "parar". Ao descobrir o nome do "Amigo do Céu" as intenções podem ser visualizadas no Facebook.