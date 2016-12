Compartilhe a alegria do Ano-Novo com o Diário do Nordeste

16:33 · 30.12.2016 / atualizado às 12:41 · 31.12.2016

Compartilhe suas imagens usando a hashtag #dnfotografia e participe da galeria especial de Ano-Novo do Diário do Nordeste - Foto: Yago Albuquerque

Fortaleza terá uma das maiores festas de Réveillon do Brasil, com queima de fogos que vai durar 17 minutos , além de uma programação diversificada e para todos os bolsos.

E para você que vai curtir a festa da virada, tanto na Capital como no Interior, registrar esse momento vai ser inevitável, correto? Então, que tal compartilhar sua alegria com os nossos leitores!

Para isso, basta nos enviar as fotos de sua comemoração. As melhores imagens farão parte de uma galeria especial que será publicada aqui no Diário do Nordeste.

registros nas redes sociais, use a hashtag #dnfotografia, tanto no Quando fizer seus, use a, tanto no Facebook como no Instagram

Desde já, desejamos boas festas, feliz Ano-Novo e ótimas fotos!