Com vassouras, amigos saem às ruas para limpar a cidade neste sábado (4)

22:10 · 03.02.2017

Segundo os organizadores da ação, apesar da equipe de limpeza da Prefeitura de Fortaleza manter o trabalho, a população suja as ruas

Conscientizar a população para a importância de manter uma cidade limpa. É com este objetivo que o Grupo Amigos da Rua promove neste sábado (4), às 16h, uma caminhada no bairro Aldeota, em Fortaleza. O ato tem início na Rua Leonardo Mota, na altura do Shopping Center Um, passando pelo entorno do Shopping Aldeota com destino à Rua Barbosa de Freitas e finalizando na Avenida Padre Antônio Tomás. A justificativa para a escolha do trajeto está relacionado a quantidade de lixo acumulado nessas áreas.

Para chamar a atenção dos moradores e transeuntes, os idealizadores orientam que os participantes da caminhada estejam vestidos com blusa branca e levem uma vassoura que deve auxiliar na limpeza das ruas. O Grupo assegura a entrega de luvas, máscaras e sacos plásticos para que a coleta da sujeira seja realizada de forma segura e não traga riscos aos colaboradores.

A universitária Maria Carolina Pontes, 19, uma das articuladoras da ação ressalta que todo cidadão tem o dever de zelar pelas ruas da cidade, sem que a obrigação seja atribuída somente ao poder público. “A gente tem que se reeducar e dar exemplo. Nossa parte tem que ser feita porque manter uma cidade limpa não é só responsabilidade do governo”, avalia.

Segundo ela, equipes de limpeza da Prefeitura de Fortaleza realizam o serviço com frequência. No entanto, por ser um bairro de grande concentração comercial, a universitária acredita que o acúmulo do lixo é motivado pela própria população que insiste em jogar lixo no chão e acabam contribuindo para a poluição do ambiente.

Esta é a primeira atividade voltada para o meio ambiente organizada pelo grupo que, por sua vez, ganhou notoriedade ao realizar ações voluntárias com o intuito de oferecer não somente doações físicas, mas também espalhar sentimentos que transformam vidas.

Amigos da Rua

Preocupados com o cotidiano incerto vivido pelos moradores em situação de rua, um grupo de amigos resolveu somar forças na tentativa de ajudar aqueles que não têm um teto fixo para fazer morada. Há dois anos, o ‘Amigos da Rua’ reúne mantimentos para doação na Praça do Ferreira, no Centro da Capital. É um exercício de partilha e amor ao próximo realizado quinzenalmente sempre no horário noturno.

Atualmente, compõem o grupo 110 colaboradores que ajudam na captação das doações, entrega e divulgação do projeto nas redes sociais. As idas ao Centro são combinadas através de um aplicativo de mensagens instantâneas, além de reuniões presenciais para ajustar os detalhes da ação. Dentre os produtos oferecidos aos moradores, estão alimentos perecíveis, bebidas, roupas e até mesmo fraldas descartáveis.