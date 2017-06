Com capacidade de 6 milhões de m³, barragem do rio Cocó é inaugurada

10:49 · 07.06.2017

Barragem recebeu investimento de R$ 100 milhões ( FOTO: José Leomar )

O governador Camilo Santana inaugurou, na manhã desta quarta-feira (7), barragem do rio Cocó. Com capacidade máxima de acúmulo de 6 milhões de m³, a obra foi projetada para conter o excedente de água nos períodos chuvosos e efetuar o controle de vazão para evitar alagamentos em áreas mais vulneráveis de Fortaleza.

O investimento nas obras foi superior a R$ 100 milhões e integra o Projeto Rio Cocó. Segundo o governador, a barragem beneficiará 8.315 famílias residentes às margens do rio, que estão localizadas no trecho entre a Avenida Valparaíso, no Conjunto Palmeiras, e a Avenida Sebastião de Abreu, no Bairro Cocó.

O reservatório, que vai receber monitoramento da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), foi projetada para funcionar com as três comportas abertas, e tem capacidade máxima de acúmulo de 6 milhões e 400 mil de metros cúbicos de água.