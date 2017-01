Cocó e Jóquei Clube recebem estações de carros compartilhados

17:16 · 04.01.2017 / atualizado às 18:19

O sistema Veículos Alternativos para Mobilidade (VAMO)conta, hoje, com 20 carros elétricos compartilhados, distribuídos em oito estações. ( FOTO: Thiago Gadelha )

A Prefeitura de Fortaleza entregou mais duas estações do sistema de carros elétricos compartilhados da Capital, na tarde desta quarta-feira (4). Os equipamentos estão localizados na Praça Martins Dourado, no Cocó, e no North Shopping Jóquei. Até o fim deste mês, mais quatro deverão ser liberadas pela gestão municipal.

Parangaba, Bairro de Fátima, Edson Queiroz e Dionísio Torres são os bairros que poderão receber as próximas estações. Os locais escolhidos depende da densidade populacional, comercial e de serviços, assim como a integração com outros modos de transporte, segundo a Prefeitura.

O sistema Veículos Alternativos para Mobilidade (VAMO), em operação desde setembro de 2016, conta, hoje, com 20 carros elétricos compartilhados, distribuídos em oito estações. O projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito (PAITT).

Veja como utilizar os carros compartilhados

Os interessados em usar os carros compartilhados devem se cadastrar no site do sistema. Após o cadastro, as informações serão verificadas pela operadora que vai agendar com o usuário hora, data e estação para que seja feito a assinatura do Termo de Responsabilidade e também o test-drive acompanhado de técnico.

Para utilizar os veículos, os usuários devem reservar, por meio do site e do aplicativo para smartphone, qualquer carro elétrico disponível em qualquer uma das estações e terá até 15 minutos para retirá-lo. O sistema estará disponível todos os dias, das 5h às 23h59, e a devolução ocorrerá 24h por dia. Os carros elétricos compartilhados poderão estacionar nas vagas de Zona Azul gratuitamente.

A tarifa que o usuário pagará para usar o sistema de carros compartilhados se dará conforme o tempo em que o veículo é utilizado. Para os primeiros 30 minutos, o valor cobrado é de R$ 20,00 sendo este valor fixo e indivisível do primeiro ao trigésimo minuto.

Após os 30 primeiros minutos, a cobrança se dará por minuto adicional, variando o custo do minuto conforme o tempo de uso da seguinte forma:

- Entre meia hora e 1 hora de uso: R$ 0,80 por minuto adicional.

- Entre 1 hora e 2 horas de uso: R$ 0,60 por minuto adicional.

- Entre 2 horas e 4 horas de uso: R$ 0,50 por minuto adicional.

- Após 4 horas de uso: R$ 0,40 por minuto adicional.

De acordo com a Prefeitura, as pessoas que usarem mensalmente o sistema devem pagar uma taxa de R$ 40,00, que é integralmente revertida em crédito para uso dos carros. Caso o usuário possua o Bilhete Único, será dado um desconto de 25% nessa taxa. Dessa forma, o usuário manterá um crédito de uso de R$ 40,00, mas pagará somente R$ 30,00.