Circuito Cearense de Jangadas premia vencedores da corrida marítima

15:13 · 17.12.2017 / atualizado às 15:25

A edição deste ano do circuito cearense de Jangadas encantou quem esteve na manhã deste domingo na Beira-Mar de Fortaleza Foto: Natinho Rodrigues

A 16ª Edição do Circuito Cearense de Jangadas ocorreu na manhã deste domingo (17) com duas categorias em competição: jangadas (embarcações de seis a sete metros) e paquetes (embarcações de cinco a seis metros). A largada ocorreu na Enseada do Mucuripe às 11h30, com ponto de chegada na Praia do Náutico.

Nesta edição, foram ao mar cerca de 250 pescadores e 45 embarcações em busca da premiação que deu aos primeiros lugares R$ 3 mil, aos segundos R$ 2 mil e aos terceiros R$ 1 mil. Pela oitava vez consecutiva na categoria Jangada, a tripulação da Gaby foi a vencedora, seguida da equipe da Carol e da Flor do Caribe. Na categoria paquete, a embarcação Rael levou a melhor, com as embarcações Iago e Bolinha 3 completando o pódio.

O evento é uma realização do Sistema Verdes Mares por meio da TV Diário, cuja programação matutina se fixou na transmissão ao vivo da corrida marítima. De acordo com o diretor da TV Diário, Roberto Moreira, “a ideia é manter viva, acesa essa tradição do pescador artesanal, do jangadeiro, do homem do mar, aquele que sobrevive do mar de uma forma simples e honesta”.

Segundo o secretário de Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará, Euvaldo Bringel, o Governo do Estado "tem mais é que aplaudir, que apoiar; e a gente enquanto cearense deve valorizar esses homens e mulheres que fazem com que a pesca do Ceará seja muito importante”.