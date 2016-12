Ciclofaixa de Lazer acontece no domingo de natal

15:46 · 24.12.2016 / atualizado às 16:07

As três rotas deste domingo saem dos bairros São Gerardo, Montese e Cocó vão em direção ao Aterrinho da Praia de Iracema ( Foto: Arquivo DN )

Acontece neste domingo (25), de 7h às 13h, a 113ª edição da Ciclofaixa de Lazer. As três rotas saindo dos bairros São Gerardo, Montese e Cocó vão em direção ao Aterrinho da Praia de Iracema. Os percursos permitem aos participantes trafegar por importantes vias, como a Rua Senador Pompeu e as avenidas Professor Gomes de Matos, Expedicionários e Santos Dumont. Os ciclistas também passam por pontos com opções culturais diversas, como o Museu da Indústria e a 10ª Região Militar. Em virtude de manutenção, o Campus da Unifor não estará disponível.

A Rota Oeste começa na Praça Jonas Freitas, conhecida como “Praça dos Animais” ou “Praça do North Shopping”, no bairro São Gerardo. A Rota Sul se inicia na Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese. A já conhecida Rota Leste começa no início da ciclovia da Avenida Washington Soares. Esta última, passa pelo Ponto de Apoio do Anfiteatro do Parque do Cocó antes de finalizar no Ponto de Apoio do Aterrinho da Praia de Iracema.

Pontos de apoio

Para garantir o suporte aos cliclistas quatro Pontos de Apoio são oferecidos: Praça Jonas Freitas (São Gerardo), Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida (Montese), Anfiteatro do Parque do Cocó e Aterrinho da Praia de Iracema. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Guarda Municipal darão assistência em todas as rotas.

Nos pontos de apoio haverá aluguel de bicicletas e atendimento do Samu. No Aterrinho da Praia de Iracema ainda acontece distribuição por parte da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) de mudas, de pequeno e de médio porte, de plantas nativas (ipê, pau-branco, cedro, cajueiro, acerola, goiaba) e ornamentais (mino-alamandra, espadinha, mini-lacre, beijinho).

Equipamentos Culturais

Durante os percursos, os ciclistas podem visitar diversas opções culturais. O Museu da Indústria (Rua Dr. João Moreira, 143) está disponível para visitas aos domingos, de 9h às 13h. O espaço recebe e guarda as bicicletas dos visitantes. O ciclista também pode visitar a 10ª Região Militar (em frente ao Mercado Central), realizar visita com guias especializados no período de 9h às 12h. O estacionamento para bicicletas fica em espaço reservado no interior da fortificação.