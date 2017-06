Ciclofaixa da Av. Santos Dumont será ampliada até a Praia do Futuro

09:42 · 09.06.2017

Intervenção será compreendida entre as vias Francisco Matos e Dioguinho. ( Foto: Agência Diário )

A ciclofaixa da Av. Santos Dumont, nas imediações dos bairros Papicu e Praia do Futuro, começou a ser ampliada pela Prefeitura de Fortaleza. As intervenções modificarão o trecho compreendido entre as vias Francisco Matos e Dioguinho, que será interligado com a ciclofaixa da Praça Dom Hélder Câmara e com a ciclovia da Av. Zezé Diogo.

O primeiro passo será a readequação do canteiro central, seguida da implantação de sinalização horizontal e vertical. A previsão para o fim da obra é início de julho. Ao todo, a via terá 2,7 quilômetros de infraestrutura cicloviária, segundo a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

A intervenção faz parte do Programa de Expansão da Malha Cicloviária, que definiu a execução de 50 km de ciclofaixas e ciclovias na cidade, em 2017. Até o fim de 2018, também será implantado um anel cicloviário, que prevê 46 Km de infraestrutura cicloviária, conectando de norte a sul e de leste a oeste da rede cicloviária da cidade.

Multa

Transitar em ciclofaixa ou ciclovia é uma infração de natureza gravíssima com fator multiplicativo 3, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade desconta sete pontos na carteira e gera multa no valor de R$ 880,41.

Já estacionar nessas áreas corresponde a uma infração grave, com cinco pontos no prontuário do condutor e multa de R$ 195,23.