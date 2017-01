Ciclo Carnavalesco de Fortaleza abrirá com a velha guarda da Mangueira; veja programação

10:27 · 26.01.2017 / atualizado às 12:45

Velha guarda da Mangueira será a atração principal da abertura no Aterro da Praia de Iracema. ( FOTO: Reprodução )

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Cultura (Secultfor), divulgou o calendário de atividades do Ciclo Carnavalesco de 2017 nesta quinta-feira (26). A festa contará com atrações em 11 pontos da cidade com a participação de 58 blocos carnavalescos e 12 artistas locais e nacionais no Aterrinho da Praia de Iracema.

Com o tema “100 anos do samba”, o Ciclo Carnavalesco de Fortaleza deste ano começará no próximo sábado (28) e irá até até o dia 19 de fevereiro. No total, serão 33 dias de folia. A abertura terá participação da velha guarda e bateria da escola de samba Mangueira, do Rio de Janeiro.

Neste ano, o percurso dos blocos terá uma alteração. A concentração será próximo ao cruzamento entre a Rua Monsenhor Bruno e a Avenida Historiador Raimundo Girão, na Praia de Iracema. O caminho se dará pela Raimundo Girão até o Aterrinho. Até o ano passado, a concetrava se dava no Dragão do Mar.

Conforme a Prefeitura de Fortaleza, o Pré-Carnaval e o Carnaval devem movimentar R$ 121,1 milhões na economia local. Veja mais detalhes da programação: