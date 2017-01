Chuva intensa atinge Fortaleza e Cariri nesta terça (31); infográfico

08:22 · 31.01.2017 / atualizado às 11:42

Pontos de alagamento na rua Barão do Rio Branco ( VCRepórter/Fábio ) Ponte sobre o rio Ceará, no bairro Barra do Ceará, com céu nublado e forte chuva logo cedo. ( VCRepórter/Sharlene )

Mais de 40 municípios do Estado do Ceará registraram chuvas até às 9h40 desta terça-feira (31), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Nova Olinda, na região do Cariri, marca a maior chuva do dia até agora com 42 mm. A segunda ocorreu em Altaneira, com 30,5 mm. Fortaleza teve a 3ª maior com 29,6 mm, conforme registro no posto Pici no último dia da pré-estação chuvosa. No bairro Castelão, o posto pluviômetro marca 14,3 mm.

Rapidamente, começaram os alagamentos pelos bairros e congestionamentos se formaram nas ruas da Capital.

A previsão do tempo de hoje é de "nebulosidade variável com chuvas em todas as regiões cearenses".





VÍDEO: panorâmica de chuva no Centro de Fortaleza

Um vídeo publicado por Diário do Nordeste (@diariodonordeste) em Jan 31, 2017 às 3:30 PST

INFOGRÁFICO: as maiores chuvas do dia, segundo boletim da Funceme

FOTOS: pontos de alagamento e registros de chuva em Fortaleza