Chuva intensa atinge Capital e Região Metropolitana na manhã desta quinta (22)

09:52 · 22.02.2018 / atualizado às 13:20

Av. Whashington Soares, bairro Edson Queiroz ( Foto: VC Repórter/Jefferson Davi )

Passava um pouco das 8h da manhã desta quinta-feira (22) quando uma intensa chuva teve início na Capital e na Região Metropolitana. Não demorou, leitores do Diário do Nordeste começaram a enviar fotos de diversos transtornos, comuns quando as precipitações são mais significativas, como ruas alagadas, buracos e congestionamentos.

Confira a galeria de imagens enviadas através do VC Repórter WhatsApp, pelo número (85) 98948-8712:

Uma publicação compartilhada por Diário do Nordeste (@diariodonordeste) em 22 de Fev, 2018 às 4:34 PST

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê para esta quinta tempo com nebulosidade variável e precipitações em todas as regiões do Ceará. O volume da chuva na Capital registrado após as 7h só será divulgado pelo órgão na sexta-feita (23).

Região dos Inhamuns recebe maiores volumes entre quarta e quinta-feira

Entre as 7h da quarta-feira (21) e as 7h desta quinta, choveu em, pelo menos, 79 municípios do Ceará, segundo a Funceme. O maior volume foi registrado em Tamboril, na região dos Inhamuns (44.8 mm). A vizinha Nova Russas também teve uma boa quantidade de chuva (29 mm).

> Cachoeira de Missão Velha apresenta forte volume de água

No Centro-Sul do Estado, Antonina do Norte teve 41.6 mm, Parambu e Potengi 38 mm, e Milagres registrou 27 mm.

Já na Zona Norte, choveu 34 mm em Granja e 28 mm em Itapipoca.

Completam a lista de 10 município com maiores volumes de chiva no período Morada Nova (24.1 mm) e Itaitinga (23 mm). Em Fotaleza, foram 22.8 mm.

Veja o gráfico com as maiores chuvas: