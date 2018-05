Chuva em Fortaleza atinge 134 mm nesta quinta-feira (10); maior do ano na Capital

08:12 · 10.05.2018 / atualizado às 09:55

No Bairro Aerolândia, intensas chuvas causaram alagamentos. Foto: José Leomar

As fortes chuvas registradas em Fortaleza nas últimas 24 horas acumularam um volume de 134.0 mm, informou a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta quinta-feira (10). Segundo o órgão, trata-se, portanto, da maior precipitação do ano na Capital cearense.

Conforme a Funceme, até esta quinta a maior chuva de 2018 em Fortaleza havia sido observada no dia 10 de março, quando a cidade registrou 115 mm no posto do Pici. No dia 16 de abril, a Capital voltou a apresentar um alto volume de precipitações, com 90.8 mm. Inicialmente, a Funceme havia apontado um volume de 86.2 mm em Fortaleza nas últimas 24 horas, mas, após novos dados seram colhidos, o valor subiu para 134 mm.

Além de Fortaleza, outro destaque no período analisado foi a cidade de Uruoca, na região Noroeste do Estado, onde as precipitações atingiram 106 mm nas últimas 24 horas. O Litoral Norte, inclusive, tem sido a região que mais tem concentrado precipitações nos últimos dias.

Congestionamentos e incidentes

Em diversos bairros da Capital, choveu fortemente por toda a madrugada e início da manhã desta quinta-feira (10). As precipitações causaram congestionamento em várias vias da cidade, principalmente nas avenidas mais movimentadas de Fortaleza. Na Av. Senador Carlos Jereissati, por exemplo, no bairro Dias Macêdo, um carro apresentou problemas mecânicos e ficou parado, causando forte trânsito ao longo da manhã.

Além dos congestionamentos, as chuvas também provocaram incidentes como a queda de árvores na Capital. Um dos casos aconteceu na Av. Virgílio Távora, esquina com a Rua Silva Jatahy, onde o trânsito ficou parcialmente obstruído. Fora isso, motoristas também registraram a ocorrência de semáforos apagados e pontos de alagamento em diversos pontos de Fortaleza.

Infográfico: as maiores chuvas de 2018 em Fortaleza (mm):