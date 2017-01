Chuva atinge Capital e Interior nesta quarta (11); Ipueiras registra mais de 100 milímetros

08:49 · 11.01.2017 / atualizado às 13:33

Em poucos minutos, a chuva na Capital foi capaz de alagar vias e deixar a paisagem nublada ( Foto: Jacqueline Nóbrega )

A pré-estação chuvosa continua a alegrar os cearenses com a expectativa do fim da seca que assola o Estado há cinco anos. Entre as 7h da terça-feira (10) e as 7h desta quarta (11), choveu em, pelo menos, 63 cidades, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior precipitação ocorreu em Ipueiras, na região da Ibiapaba. Lá choveu 101 milímetros no período.

Em Fortaleza, o registro foi pequeno. Apenas 19 mm. Entretanto, o índice tende a aumentar com a chuva da manhã nesta quarta na Capital, que em poucos minutos foi capaz de alagar vias e deixar a paisagem nublada.

Em poucos minutos, vias da Capital ficaram alagadas. Foto: Nah Jereissati

As outras cidades com maior registro de chuva foram: Quixeré (28,8 mm), Ararendá (28 mm), Catunda (27 mm), Itaitinga (22 mm), Morada Nova (20,6 mm), Limoeiro do Norte (20 mm), Pentecoste (20 mm) e Maranguape (19,2 mm).

Vídeo abaixo, enviado por leitor, mostra a forte chuva em Ipueiras.

Ao longo do dia, a previsão da Funceme é de nebulosidade variável com chuva em todo o Estado. Na quinta (12), entre a madrugada e a manhã, “há possibilidade de chuvas isoladas no centro-norte do estado. Céu parcialmente nublado nas demais regiões ao longo do dia”, informa o órgão.