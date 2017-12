Chove em vários municípios do Ceará; Porteiras registra 92 milímetros

08:45 · 24.12.2017 / atualizado às 09:55

As chuvas da pré-estação continuam por todo o Ceará. Desde o início desta semana, diversos municípios registraram precipitações, ainda abaixo do esperado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para a época. De acordo com o órgão, choveu em 45 cidades cearenses, entre 7h desse sábado (23) e 8h deste domingo (24).

A maior precipitação ocorreu em Porteiras, com 92 mm. Os demais municípios com ocorrência de chuva nas últimas 24 horas foram:

- Jaguaribe (83mm)

- Icó (78mm),

- Farias Brito (57mm),

- Tauá (53mm),

- Crato (47mm),

- Cariús (40mm),

- Tamboril (35mm),

- Acopiara (30mm),

- Iguatu (28mm),

- Jucás (26mm),

- Orós (26mm)

"Até a próxima segunda-feira (25), o sistema meteorológico Vórtice Ciclônico de Altos Níveis deve influenciar a ocorrência de chuva", observa o meteorologista e supervisor da Unidade de Tempo e Clima da Funceme, Raul Fritz.

Dezembro e janeiro formam o período de pré-estação chuvosa (fevereiro a maio) no Ceará. Em dezembro, a média histórica do Estado é de 31.6mm.

Até sexta-feira (22), foram observados 15.8mm, 50% abaixo do esperado para o mês. As informações, entretanto, são parciais. Para janeiro, a média estadual é bem mais elevada: 98,7mm.

A Funceme somente vai divulgar o primeiro prognóstico para a quadra chuvosa de 2018 na segunda quinzena de janeiro, por volta do dia 19. "Estamos verificando os modelos matemáticos", acrescenta Fritz.

>> Parambu registra chuva de granizo

Previsão do tempo

Segundo a Funceme, para este domingo (24) é esperada chuva em todo o Estado, com nebulosidade variável no decorrer do dia.

Já para a segunda-feira (25), feriado de Natal, há possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea e no sul do Ceará.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a previsão do tempo para este domingo (24), véspera de Natal, em Fortaleza, é de possibilidade de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.

O temperatura mínima é de 26º e a máxima é de 32º na Capital.