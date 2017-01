Chove em Fortaleza e em outros municípios cearenses neste domingo

08:53 · 08.01.2017 / atualizado às 14:15

O posto de Messejana registra 24 mm nas primeiras horas da manhã ( VC Repórter )

O domingo (8) começou com chuva em Fortaleza e em pelo menos outros 21 municípios cearenses. No momento, a Capital figura em primeiro lugar no ranking da Funceme (última atualização às 13h45), com 55.6 mm registrados no posto do bairro Pici. Essa é a maior precipitação de Fortaleza desde o dia 12 de maio do ano passado.

As cidades de Lavras da Mangabeira (Posto: Amaniutuba), Caucaia (Posto: Tucunduba), Pentecoste (Posto: Comunidade Lemos) e Redenção (Posto: Açude Acarape Do Meio) aparecem em sequência com 46, 38, 35 e 34.6 mm, respectivamente.

No Eusébio, o registro é de 31 mm. Ainda em Fortaleza, os postos Castelão e Messejana aparecem logo após, com 25.1 e 24 mm, respectivamente.

De acordo com a Funceme, as precipitações de fraca e média intensidade ocorreram porque áreas de instabilidade atmosférica avançaram do oceano para o continente trazendo nuvens de chuva. Os meteorologistas apontam que, durante a pré-estação chuvosa no Ceará (dezembro e janeiro), é normal ser observada a influência das áreas de instabilidade atmosférica no Estado, induzindo chuvas.

A previsão do órgão para a tarde e noite deste domingo é de nebulosidade variável, com chuva isolada em todas as regiões cearenses. Já para esta segunda-feira (9), a Funceme prevê nebulosidade variável com precipitações em todo o Ceará.

Alguns fortalezenses registraram prejuízos, como foi o caso do auxiliar admistrativo Rafael Sousa, de 30 anos. Morador da Avenida José Jatahy, ele amanheceu com a casa completamente alagada.

"Moro aqui há 30 anos e nunca vi isso. Uma pequena chuva alagou a casa inteira. Já tentei resolver com a Regional (III), mas não resolve. Domingo de folga e tô aqui ajeitando a casa", disse em entrevista. Eletrodomésticos como geladeira e fogão, e alguns móveis, como cama e armário foram prejudicados com a água que entrou na residência.

Os leitores do Diário do Nordeste estão enviando imagens para a ferramenta VC Repórter. Se quiser colaborar, basta enviar a sua foto ou vídeo via whatsapp para o número (85) 98948-8712.