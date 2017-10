Chorozinho registra tremor de terra na manhã desta segunda (16)

10:05 · 16.10.2017 / atualizado às 10:33

O município de Chorozinho sofreu tremor de terra na manhã desta segunda-feira (16). A informação foi confirmada pela Defesa Civil do Estado. Com magnitude de 3.0 na Escala Richter, o tremor pôde ser sentido por volta das 8 horas e 9 minutos no município. Ainda não há confirmação de danos estruturais no local.

A Defesa Civil informou que o epicentro ainda não foi localizado. O trabalho de pesquisa e averiguação de danos deve ser iniciado Às 14 horas. O trabalho da instituição, diz Francisco Brandão, gerente do Núcleo de Sismologia da Defesa Civil, consistirá em prestar esclarecimento e orientações à população. O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte também participará dos estudos, enviando um técnico para acompanhar as ações que devem durar até a terça-feira (17), com uma reunião de orientação para a comunidade.

Histórico

O município de Chorozinho está no histórico das sedes dos maiores tremores de terra do País, tendo sediado o maior abalo registrado no Nordeste. Em 20 de novembro 1980, o conhecido “Terremoto de Pacajus” aconteceu na verdade na fronteira de Chorozinho com Cascavel, quando foi registrado um tremor de 5.2 na Escala Richter. Essa magnitude causou danos em 488 casas da região.

