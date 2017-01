Centro Dragão do Mar recebe festival estudantil

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura recebe, entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro, a 10ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE) . Regida por um tema central, a edição deste ano traz à Fortaleza, a “Feira da Reinvenção”, propondo um espaço para troca de tendências e estéticas, reciclagens e reconexões. O prazo para inscrições de trabalhos segue até o dia 16 de janeiro.

A inscrição para apresentar trabalhos éestudante matriculado pode se inscrever em uma dessas: artes cênicas, literatura, música, artes visuais, audiovisual, ciência e tecnologia e projetos de extensão. Estudantes que não tenham trabalhos para apresentar também podem se inscrever. O pacote que dá direito a todas as atividades do encontro, alojamento e transporte interno em Fortaleza, sai porpelos quatro dias de evento, valor está disponível até o dia 25 de janeiro. Caso o estudante tenha pago o valor e seu trabalho seja selecionado, o montante será estornado. Todas as informações estão disponíveis no site criado exclusivamente para a bienal